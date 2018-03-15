記者吳佩樺／台北報導、攝影
台灣3月上市新機王不只三星S9系列，Sony XZ2亦於今日起開放預購，預計本週末到貨，單機售價24,990元。台灣販售版本配置高通S845處理器、6GB記憶體、64GB容量、4G+4G雙卡。電信業者下週三21日起販售。
XZ2的Motion Eye相機再進化，是全球首款4K HDR錄影手機。去年主打的960fps超級慢動作錄影從HD提升至Full HD畫質。三星S9系列雖然也跟進加入960fps超級慢動作錄影，不過僅HD畫質。
此外，5.7吋2,160×1,080的HDR螢幕導入更多BRAVIA電視技術，例如能自動將SDR影片升級轉化成HDR畫質。3D即時掃描功能新增3D自拍掃描。
XZ2搭載前置雙喇叭，擁有歷代最大音量，另一大特色是讓手機多了「觸覺」，概念取自Sony PS4震動手把，看影片、玩遊戲時會自動根據聲音給予震動回饋，但並非每款手遊都能有震動效果，必須視遊戲開發商而定。
【重要功能】
全球首款4K HDR錄影
具備4K HDR錄影功能，錄影模式下會出現HDR的開關鍵。
3D即時掃描
去年主打的3D即時掃描功能，新增3D自拍掃描。
智慧震動回饋
手機能分析聲音回饋震動，看影片、玩遊戲更具爽感。可調整震動大小。
SDR影片轉HDR
不只可觀看現有HDR影片，還能自動將SDR影片升級轉化成HDR畫質。