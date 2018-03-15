《同期加映》 3月上陣前鋒機王還有它Sony XZ2 今起預購

2018-03-15

記者吳佩樺／台北報導、攝影

台灣3月上市新機王不只三星S9系列，Sony XZ2亦於今日起開放預購，預計本週末到貨，單機售價24,990元。台灣販售版本配置高通S845處理器、6GB記憶體、64GB容量、4G+4G雙卡。電信業者下週三21日起販售。

XZ2的Motion Eye相機再進化，是全球首款4K HDR錄影手機。去年主打的960fps超級慢動作錄影從HD提升至Full HD畫質。三星S9系列雖然也跟進加入960fps超級慢動作錄影，不過僅HD畫質。

此外，5.7吋2,160×1,080的HDR螢幕導入更多BRAVIA電視技術，例如能自動將SDR影片升級轉化成HDR畫質。3D即時掃描功能新增3D自拍掃描。

XZ2搭載前置雙喇叭，擁有歷代最大音量，另一大特色是讓手機多了「觸覺」，概念取自Sony PS4震動手把，看影片、玩遊戲時會自動根據聲音給予震動回饋，但並非每款手遊都能有震動效果，必須視遊戲開發商而定。

【重要功能】

全球首款4K HDR錄影

具備4K HDR錄影功能，錄影模式下會出現HDR的開關鍵。

3D即時掃描

去年主打的3D即時掃描功能，新增3D自拍掃描。

智慧震動回饋

手機能分析聲音回饋震動，看影片、玩遊戲更具爽感。可調整震動大小。

SDR影片轉HDR

不只可觀看現有HDR影片，還能自動將SDR影片升級轉化成HDR畫質。

部分圖片提供／三星、Sony、蘋果 註：因紙本印刷，照片品質會有些許失真。

  • Sony XZ2今日起開放預購。

    Sony XZ2今日起開放預購。

  • Sony XZ2一改過去方正外型，機背為弧形設計。

    Sony XZ2一改過去方正外型，機背為弧形設計。

  • 3D即時掃描

    3D即時掃描

  • 智慧震動回饋

    智慧震動回饋

  • SDR影片轉HDR

    SDR影片轉HDR

  • 全球首款4K HDR錄影

    全球首款4K HDR錄影