三星S9明開賣 實測對決蘋果iPhone X － S9夜拍低雜訊勝 iPhone X贏全手勢直覺

2018-03-15

記者吳佩樺／台北報導、攝影

三星S9系列明日在台正式開賣，具備獨家一鏡可變雙光圈，和蘋果iPhone X相比，到底值不值得買？《自由時報》實測PK給你看！

S9系列分S9和S9+二版本，記者選擇和iPhone X同樣具備雙主相機的S9+進行評測。

手機界從去年掀起全螢幕風潮，屏占比大大提高。全民瘋「追劇」，記者以愛奇藝App、全屏模式實測觀看韓劇，S9+因為6.2吋大螢幕加上雙側曲面設計，螢幕視野的震撼感贏過5.8吋的iPhone X。不過今年新一代旗艦iPhone雖然離發表時間還有點久遠，已有傳言會是歷代最大螢幕的「大iPhone」，相信讓果粉十分期待。

「相機」絕對是消費者選購旗艦手機的重要考量，S9+和iPhone X均具備1,200萬畫素雙主相機，支援2倍光學變焦以及雙OIS光學防手震，最大差異在於光圈規格，因此本篇拍照實測以夜拍對決。

拍照對決

S9+贏低雜訊 iPhone X細節對比佳

二款均以廣角主鏡頭、自動模式於昏暗的咖啡廳拍攝咖啡杯，S9+擁有F1.5、F2.4雙光圈，夜拍會啟用F1.5大光圈，相機擁有較大的進光量，S9+拍攝照片比iPhone X明亮清晰，且低雜訊。iPhone X廣角光圈為F1.8。

不過iPhone X也有優點，記者另外拍攝燦爛水晶燈，iPhone X在璀璨燈光和水晶燈的交錯細部以及顏色對比層次，比起S9+表現略佳。

此外，臉部辨識已成為中高階手機的基本配備，S9+此次將臉部和虹膜解鎖整合為智慧辨識，實際解鎖速度和iPhone X的臉部辨識差不多，不過iPhone X戴口罩無法辨識，S9+因為多了虹膜辨識，戴口罩亦能成功解鎖。

最後在直覺操作方面，取消Home鍵的iPhone X，改由全手勢操作，例如從螢幕底部往上滑就回到主頁，習慣後其實十分直覺，單手操控也更為便利，是勝過市面各大機王的一大優點。

大螢幕PK

S9+螢幕為6.2吋，iPhone X則5.8吋，現代人流行追劇，記者以愛奇藝App、全屏模式實測觀看韓劇，S9+因為大螢幕加上雙側曲面設計，螢幕視野的震撼感贏過iPhone X。iPhone X的「瀏海」有點擋住影片視野。

拍照細部對比層次PK

S9+在低光源夜拍以明亮、低雜訊勝iPhone X，不過記者另外實測拍攝燦爛水晶燈，iPhone X在璀璨燈光和水晶燈的交錯細部以及顏色對比層次，比起S9+表現略佳。(因報紙印刷，照片呈現有些許失真，請讀者見諒)

直覺操作PK

S9+採用雙側曲面螢幕，可自行在右或左側曲面設定常用功能。iPhone X取消Home鍵，全改用手勢操作，例如從螢幕往上滑便回到首頁，習慣後其實十分直覺，單手操控更為便利，是勝過各大機王的一大優點。

輕薄度PK

iPhone X機身厚度7.7公厘、重量174公克；S9+的機身厚度8.5公厘、重量189公克，iPhone X在輕薄度方面勝出。

低光源夜拍PK

在昏暗的咖啡廳拍攝咖啡杯，S9+擁有F1.5、F2.4雙光圈，夜拍會自動啟用F1.5大光圈，相機擁有較大的進光量，可以發現S9+拍攝照片比iPhone X明亮清晰，且低雜訊。二款手機皆以廣角主鏡頭、自動模式拍攝；iPhone X廣角光圈為F1.8。(因報紙印刷，照片呈現有些許失真，請讀者見諒)

臉部智慧解鎖PK

iPhone X掀起臉部解鎖風潮，不過戴口罩無法辨識解鎖。S9+主打整合臉部和虹膜解鎖的智慧辨識，即使戴口罩也能順利解鎖。正常情形下，二款解鎖速度差不多，均看一眼就能解鎖。