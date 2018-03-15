2018 台北米其林指南

2018-03-15

〔記者賀靜賢、凌美雪、凃盈如、方惠宗、林欣若、陽昕翰、粘湘婉、吳琬婷／綜合報導〕臺北米其林指南的精選名單昨日發布，總計110家餐廳上榜，共20家餐廳摘星，囊括33種不同的料理風格。米其林指南國際總監米高‧艾利斯（Michael ELLIS）表示：「 臺北是個美食文化多元融合的城市，擁有數不盡的美食種類，孕育出活潑又創新的佳餚。本次雖為台灣第一本指南，但已有20家餐廳摘星，若與香港的第一年比，算成績斐然。」

在臺北米其林指南首次發行的精選名單中，粵式料理餐廳頤宮榮獲米其林三星，頤宮以道地正統的烹飪功夫呈現精巧細膩的廣式和其他中式料理，其主廚陳偉強是在近20年前從澳門移居到臺灣。而本屆臺北米其林指南摘下米其林二星的餐廳則有2家，分別是祥雲龍吟和請客樓。祥雲龍吟為日式時尚料理餐廳，採用臺灣當地最優質的食材入饌，並將臺灣美食的精妙元素引入烹調之中，進而成就出極富創意的現代日本料理；請客樓為中式餐廳，其所供應的湘川料理經過廚師的精心巧手，化為一盤盤雅緻悅目、口感質感俱佳的美味珍饌。Michael ELLIS提到，能夠摘三星的主廚，需要能夠表達他的創意、技術、對於味道的理解，讓人有怦然心動的感覺，感到之前從未吃過，且能夠久久記得這味道，就像畫家，不僅要畫出好的作品，還要能夠撼動人心。

米其林評鑑的評審員，都擁有雄厚的美食背景，有很強的味蕾與品評能力，且在全世界的評鑑標準都一樣，就食材、技巧、甚至食物是否過生、過熟，乃至味道的調和，以及調味當中是不是有放入廚師的性格等細節，都極講究。摘星餐廳除了高朋滿座之外，也要讓消費者帶著微笑走出來。對於一致性要求高，菜色水準要平均，評審員會在間隔的不同的月份去品嚐，也要物有所值。

官方表示，這些評審員如偵探，最好可以讀中文，使用任何媒體的資源，如當地餐廳指南、部落格、平面或電子媒體的資源，以得到資訊。甚至有可能詢問市場肉舖、或者餐廳的服務人員、主廚，甚或麵包店的人，問他們下班後都在哪裡吃飯，這些都是評審員獲得資訊的指標。