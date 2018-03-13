綠色保養品進駐百貨 簡單親膚

2018-03-13

〔記者凃盈如／台北報導〕台灣綠色保養品牌綠藤生機，一次進駐台北信義新天地A11館，以及全台百貨店王新光三越台中中港店。在眾多國際美妝品牌中，源自台灣的綠藤生機，以「 無乳液實驗 」極簡保養，受到廣大消費者青睞，其帶有理想型的品牌精神，更深受許多對生活風格有態度的年輕消費者支持。此次兩大新櫃設計，展現與過往不同的設計概念，如信義新天地A11館專櫃以「實驗室」為主題，以長達6.8米的搶眼植物光牆為主體，營造出自然光影來傳遞綠藤的實驗精神；而台中中港新櫃則營造綠藤明星商品「奇蹟辣木油」的故鄉「迦納」地景，打造出大型中島裝置，體現品牌對肌膚與環境的關注。

春季乍暖還寒的氣候變化，易使膚況陷入失控。除了補水、涵水等「水相保養」步驟，隨著氣溫回升，許多消費者會忽略「油相保養」的重要性。綠藤暢銷商品奇蹟辣木油，單月可賣上萬瓶， 除了公平貿易奇蹟辣木油為單一成分、以麻省理工獨家冷壓萃取技術製成的純植物油，且富含 70% 油酸保濕精華，能迅速滲透肌膚。長年研究油保養的專家觀玲老師表示，只要掌握「單方」、「純植物油」、「好吸收不粘膩」三大原則，就能輕鬆跨過使用門檻。剛入門可先從「單方」保養油簡單上手，因換季肌膚易敏感，成份越單純，也能降低致敏的機率；而油種的選擇，則建議以「植物性」油脂為主，植物油的親膚性更高，也更容易為肌膚所利用，建議初次使用保養油的消費者，「好吸收不粘膩」的使用感受相對重要，可親自至門市體驗試用。即日起，至綠藤生機新櫃不僅可享有奇蹟辣木油完整入門體驗與按摩手法示範教學，更有「發芽大使」為消費者提供專屬肌膚油、水保養比例諮詢。