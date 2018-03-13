皇室準妯娌 衣舉一動受注目─梅根針織套頭衫銷售秒殺 凱特王妃防風防水油外套追捧

〔記者方惠宗／台北報導〕美國混血女星梅根‧馬克爾（Meghan Markle）與英國哈利王子將在今年5月19日舉行婚禮，她的一舉一動都受矚目，不僅成為與「大嫂」凱特王妃比較的論點，其穿著風格更受到粉絲追隨。例如梅根在國際婦女節（International Women’s Day）活動所穿、要價168英鎊（約台幣6,900元）的英國服飾品牌AllSaints「Ridley」針織套頭衫，引發該商品幾個小時內就銷售一空，足見「準王妃」的時尚魅力。
梅根身上這件AllSaints「Ridley」針織衫與品牌本季所推出、多種顏色可選的針織系列相同，以喀什米爾與羊毛混織出柔軟觸感，並由特殊剪裁與織法呈現獨有的風格，帶著休閒、慵懶的意味；特別的是，梅根當日選擇具親和力、象徵女性與純潔的白色，成功襯托典雅氣質，而且適合當日場合：表達對年輕女性追求科學、技術、工程和數學的支持與鼓勵，再次為自己贏得高人氣。
另一方面，凱特王妃（Duchess of Cambridge）的時尚人氣未曾停止，近來外出時再次以經常重複穿著、以防風防水油布面料聞名的Barbour夾克現身，亦帶動該牌春季系列的買氣。業者透露，「不少顧客因凱特所穿的Barbour外套而上門選購，連帶引發新品買氣。」例如適合乍暖還寒氣候的春季系列，無論防潑水絎縫外套或短版運動外套皆成了搶手貨。