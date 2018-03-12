跳脫傳統框架的個性跑旅-2

2018-03-12

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

創新風格 法國個性潮旅

DS 5 Performance Line

法國PSA汽車集團將原先附屬於Citroën車廠下的DS車系分割出來，改以獨立的DS品牌來運作，旗下DS 3、DS 4和DS 5等車款都有著時尚動感的造型，且車型定位也十分獨特，訴求喜歡突顯個人風格的中產階級消費者。DS 5是一款風格較傾向Shooting Brake概念的創新個性化旅行車，擁有如彈丸般前衛流線的外型，要比轎旅車帥氣動感許多，空間機能性則優於傳統掀背車和房車。

這裡試駕的DS 5 Performance Line車型，引擎蓋下配置一具1.6升缸內直噴Turbo引擎，運用Twin-Scroll雙渦流技術，壓榨出160匹最大馬力與24.5公斤米峰值扭力，搭配代號EAT6的6速手自排變速箱，展現出色的動力效能及運轉精緻度。國內能源局發佈的歐規平均油耗為12.2公里／公升，能源效率為排氣量1,200～1,800cc級距的第4級。

本車動力輸出曲線並非猛暴躁進的類型，油門反應十分線性，加速力道綿密而流暢。根據原廠的性能數據，其0～100公里／時加速需時9.5秒，極速則可達203公里／時，以其非性能導向的產品定位還算可以接受。轉向反應頗為俐落，激烈操駕時車身穩定性也還不錯，不會有日系同級車那種虛軟模糊的感覺。

坐進車艙，DS 5的儀表控台鋪陳相當時髦炫麗，繁複中不失肅殺冷冽的時尚跑格，更將這個法國品牌的精神表露無遺。其全景式玻璃車頂在車頂篷上化分成3個區塊，且各自擁有獨立的遮陽簾設計，讓駕駛座、副手座與後座乘員都能控制自己頭頂上的採光。由於DS 5的車型定位比較傾向Shooting Brake，所以行李廂的空間機能規劃就跟典型的旅行車稍有不同，反而比較類似一般5門掀背車，沒有遮簾、防護網或固定板之類的附件，不過仍具有出色的置物縱深與容量。

總代理寶嘉聯合將汽油動力的DS 5 Performance Line開出169.8萬的車價，對嚮往法式浪漫風情的歐系旅行車愛好者算是很有魅力的另類優選。