跳脫傳統框架的個性跑旅-1

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
獨樹一格 大型Fastback跑旅
BMW 630i Gran Turismo
BMW這些年在主管房車、旅行車、Coupé轎跑車和SUV運動休旅車的產品縫隙中，又發展出像是6系列Gran Coupé、X6和本文6系列Gran Turismo（以下簡稱為GT）之類創新級距的產品，幫助車廠爭取更多不同用車需求消費者的認同。
2009年BMW首次發表了5系列GT（原廠代號F07），這款擁有跟當時F01短軸版7系列房車相同底盤軸距的新物種Fastback跑旅，可說打亂了消費者對傳統房車、旅行車和轎旅車的認知，提供自駕型家庭買家一個嶄新而有個性的選擇。去年隨著產品世代交替，BMW將原本歸在5系列之下的GT車款，重新編列於6系列之下，依然保有跟現行G11短軸版7系列房車相同的3,070mm軸距，車格尺碼略大於G30的5系列主管房車與5系列Touring旅行車。
本文試駕的630i GT M Sport車型，引擎蓋下搭載原廠代號B48的2.0升缸內直噴TwinPower Turbo直4引擎，可輸出258匹最大馬力與40.8公斤米峰值扭力，能源局公布的平均油耗每公升可跑13.7公里，達到該排氣級距最佳的1級耗能標準。透過Steptronic運動化8速手自排變速系統，本車的動力傳輸十分綿密直接，油門反應線性有力，無論在市區車陣中走走停停，或是在高速公路上全速奔馳，那種源源不絕的澎湃動力，都不難滿足駕駛人的需求。
坐進車艙，630i GT的儀表控台基調其實跟5系列主管房車看起來十分類似，上層以黑色Sensatec皮質包覆，搭配Fineline Cove深色木紋飾板與Cognac色Dakota真皮內裝；列為標配的全景式電動玻璃天窗，則對車室採光與氣氛有加分效果。而其開啟範圍極大的Fastback後廂尾門設計，搭配可完全傾倒攤平的40／20／40分離後座椅背，提供絕佳的載物實用性。
總代理汎德公司將630i GT M Sport開出363萬起的新車售價，比尺碼稍小、動力稍弱的530i M Sport房車及530i Touring M Sport旅行車分別貴了24萬和14萬元，整體C／P值還有一定的說服力。
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車系更名調整後的BMW 6系列Gran Turismo（原廠代號G32），兼具轎車底盤的操控感與休旅車的實用性，提供多金品味買家一個非常有個性的購車新選擇。
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低斜流線的Fastback尾門融入短而厚實的尾廂，視覺感有別於3廂式Fastback轎車，反而像是輛尺碼超大的兩廂半掀背車。
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630i GT的0～100公里／時加速6.3秒，要比市面上大多數主流性能鋼砲還快，操控表現也頗具水準，戲稱它是輛「大鋼砲」還蠻貼切的。
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這具原廠代號B48的2.0升直4缸內直噴TwinPower Turbo引擎，可發揮258匹最大馬力與40.8公斤米峰值扭力，動力輸出十分強悍。
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座艙介面維持BMW一貫駕駛人導向的設計基調，儀表控台上層以Sensatec皮質包覆，搭配Fineline Cove深色木紋飾板與Cognac色Dakota真皮內裝，為冷冽的車艙加入柔和雅致的感受。
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6系列Gran Turismo採用Coupé轎跑車常見的無窗框車門設計，展現其獨特的個性。
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將40／20／40分離可傾倒後座椅背完全打平，載物容量由610公升一舉擴充至1,800公升；全景式電動玻璃天窗則為本車標配。
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BMW 630i GT M Sport