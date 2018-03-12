跳脫傳統框架的個性跑旅-1

2018-03-12

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

獨樹一格 大型Fastback跑旅

BMW 630i Gran Turismo

BMW這些年在主管房車、旅行車、Coupé轎跑車和SUV運動休旅車的產品縫隙中，又發展出像是6系列Gran Coupé、X6和本文6系列Gran Turismo（以下簡稱為GT）之類創新級距的產品，幫助車廠爭取更多不同用車需求消費者的認同。

2009年BMW首次發表了5系列GT（原廠代號F07），這款擁有跟當時F01短軸版7系列房車相同底盤軸距的新物種Fastback跑旅，可說打亂了消費者對傳統房車、旅行車和轎旅車的認知，提供自駕型家庭買家一個嶄新而有個性的選擇。去年隨著產品世代交替，BMW將原本歸在5系列之下的GT車款，重新編列於6系列之下，依然保有跟現行G11短軸版7系列房車相同的3,070mm軸距，車格尺碼略大於G30的5系列主管房車與5系列Touring旅行車。

本文試駕的630i GT M Sport車型，引擎蓋下搭載原廠代號B48的2.0升缸內直噴TwinPower Turbo直4引擎，可輸出258匹最大馬力與40.8公斤米峰值扭力，能源局公布的平均油耗每公升可跑13.7公里，達到該排氣級距最佳的1級耗能標準。透過Steptronic運動化8速手自排變速系統，本車的動力傳輸十分綿密直接，油門反應線性有力，無論在市區車陣中走走停停，或是在高速公路上全速奔馳，那種源源不絕的澎湃動力，都不難滿足駕駛人的需求。

坐進車艙，630i GT的儀表控台基調其實跟5系列主管房車看起來十分類似，上層以黑色Sensatec皮質包覆，搭配Fineline Cove深色木紋飾板與Cognac色Dakota真皮內裝；列為標配的全景式電動玻璃天窗，則對車室採光與氣氛有加分效果。而其開啟範圍極大的Fastback後廂尾門設計，搭配可完全傾倒攤平的40／20／40分離後座椅背，提供絕佳的載物實用性。

總代理汎德公司將630i GT M Sport開出363萬起的新車售價，比尺碼稍小、動力稍弱的530i M Sport房車及530i Touring M Sport旅行車分別貴了24萬和14萬元，整體C／P值還有一定的說服力。