歐夏蕾回來了 春夏半霧感輕盈妝容

2018-03-10

〔記者邱巧貞／台北報導〕今年春夏，日本重回「歐夏蕾」彩妝（osyare）風潮，日本資深彩妝師崛布昌提到，這一季，時髦、流行、不過度炫耀的風格，蔚為風潮，利用簡易多功能的彩妝品，不需要用繁複的刷具，就能創造符合春夏輕盈感的妝容。

崛布昌表示，首先，春夏底妝以能展現好膚質的半霧光質感為佳，在色彩上，捨棄過度閃亮的質地，「半霧感」也是最能表現春夏輕盈感的選擇。

今年春季，RMK 推出一款水性基底的「水霧光W眼采」，一頭是霧彩質感，另一頭是輕盈珠光亮澤的雙效眼采。只要簡單地將海綿棒搽在眼皮上，用指腹直接推開，霧光色彩馬上就出來了，之後想要再做一點色彩調整，可以將產品點在手背上再上色，霧彩色澤能打造優雅時尚的雙眸，若再疊搽珠光色澤，則增添輕透的層次感。

崛布昌建議，如果想要去派對或展現華麗點的感覺，可以將色彩大範圍地加在眉骨下方，再用珠光部分搽在下眼影處，增加整體感，眼影就完成了，一點都不需要太複雜的技術。

此外，眼睛的顏色淡，則將色彩稍微強調在唇部，若想要讓唇色很明顯可用唇刷，想要展現休閒感可用手指輕點上色。建議修容位置可以放在眼下、比較高的部位，重點在雙唇，修容相對要表現得比較自然，可加點珠光光澤在上面，讓它更自然！

圖片提供：東方美