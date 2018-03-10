富藝旅賣外賣 新莊棒球場展新店

2018-03-10

〔記者凃盈如／台北報導〕富邦旅管旗下的「富藝旅」將於3月底開設首間館外餐廳，攜手富邦悍將棒球隊，於2018年起在富邦悍將主場新莊棒球場設立「Guardians Tavern by Folio」，打造球場專屬的美式餐點，全新餐飲將於3月27日中華職棒29年例行賽富邦悍將首場主場比賽中正式亮相，看球賽也能同時享受美食。 「Guardians Tavern by Folio」為富藝旅旗下第一間館外餐廳，設立於新莊棒球場中，由主廚帶領專業餐旅團隊研發設計專屬觀賽合適的菜色。

「Guardians Tavern by Folio」同時規劃美食街外賣區、滿悍席座位區，其中外賣區提供包括3款看棒球必備的熱狗堡，如帶有墨西哥風味的「辣味起司肉醬熱狗堡」、以千島醬絕妙搭配酸菜絲的「魯賓牛肉熱狗堡」、以及海陸雙拼「鮪魚豬里肌熱狗堡」﹔風味點心則有經典「水牛城辣雞翅」、「BBQ醬乳酪黃金薯球」、「辣味起司肉醬墨西哥玉米片」、「奶油鹽味爆米花」以及由吮指雞柳條、啤酒風味洋蔥圈及酥炸裹漿脆薯一次集結成的「酥炸拼盤」，讓看比賽也過癮。 除美食街外賣區外，也特別設置滿悍席座位區，一共89席，含單人、雙人與4人座席，並推出4人份及單人份的滿悍套餐。

4人份滿悍套餐每人500元，可享口感新鮮的「傳統風味凱薩沙拉」、料多濃郁「蛤蜊巧達濃湯」、經典「水牛城辣雞翅」、番茄風味「波隆那肉醬義大利麵」、大份過癮的「波本威士忌BBQ豬肋排」與熱騰騰甜點「蘋果派」；另同步推出單人套餐，只要300元就可嘗到「酥炸拼盤」、「辣味起司肉醬熱狗堡」與結合氣泡飲品的豐盛餐點。

圖片提供：富藝旅