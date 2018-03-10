Georg Jensen連結大環小環

2018-03-10

〔記者王瀅娟／台北報導〕Georg Jensen推出Offspring系列新品，以大環包小環的設計，象徵親子、伴侶和朋友間堅定的紐帶連結。

Offspring系列由設計師賈桂琳‧芮賓（Jacqueline Rabun）所設計，她自2000年起與Georg Jensen合作，曾於Georg Jensen推出Cave、100週年紀念系列等令人耳熟能詳的作品系列。她擅長自大自然擷取靈感，結合對人類環境深度意義思考，Offspring系列便是採用鵝卵石般的橢圓線條圈環，具有弧度，一大一小雙圈相交，合成宛如親子間無法剪斷的紐帶連結。橢圓圈環帶來無法預測的律動，就像大自然的動態，佩戴在不同人身上的樣子也略微不同。「身體的自然型態和曲線是我所有設計作品的要素，」芮賓表示：「重點在於每件作品都須依循人的形體，成為佩戴者身體與心靈的延伸，就像帶來力量、信心與守護的護身符。」

Georg Jensen同步推出全新品牌形象廣告，由同樣系出丹麥的名模Frederikke Sofie擔綱主角。這位擁有前拉斐爾派畫作美女外型的21歲女孩，已經是各大精品愛用的模特兒，演繹出Georg Jensen古典高雅的氣質，並注入年輕清新活力。

圖片提供：Georg Jensen