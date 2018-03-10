Cerruti 1881慶50週年 何潤東帥氣服人

2018-03-10

〔記者方惠宗／台北報導〕何潤東昨（9）日出席源自義大利的巴黎時裝品牌Cerruti 1881在台北101購物中心4樓都會廣場舉辦的「50週年紀念展」時不忘提醒大家：「今年是我出道20週年！」他為新戲「翻牆的回憶」身兼導演、編劇、製作人與演員，可說事業一大里程碑。至於如何慶祝結婚2週年？何潤東笑說：「今天還有時間能準備一下！」

Cerruti 1881在台展出品牌大事記，首席創意總監Jason Basmajian亦首度來台，分享設計理念。談到現在的精品與名人合作是再稀鬆平常不過的事，但許多人不知道，Cerruti 1881創辦人Nino Cerruti先生就曾替相當多的好萊塢電影設計戲服，像是「麻雀變鳳凰」李察吉爾、「空軍一號」哈里遜福特，以及「終極警探2」布魯斯威利。電影「紫屋魔戀」（The Witches of Eastwick）亦以Cerruti 1881的設計入圍奧斯卡金像獎最佳服裝設計。

Jason Basmajian為本季設計回顧品牌半世紀檔案，包括以1984年創辦人Nino Cerruti先生為電視影集「邁阿密風雲」所設計的島嶼度假風格，「這季我選用涼感羊毛、絲綢、亞麻和超輕磨砂羊皮等輕量質材，並跳脫以往男裝慣用色，以奶油色、海水藍以及粉紅色等亮眼色彩和棕櫚葉印花等圖案來設計男裝。」

何潤東與「P嫂」林姵希（Peggy）在2016年3月10日登記結婚，當被問及「如何慶祝結婚2週年？」稍微「卡」住，看似毫無準備？笑稱：「還有時間能準備一下！」