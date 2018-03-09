《敏弱世代 養肌有方》基礎補水 養肌關鍵

2018-03-09

記者邱巧貞／台北報導

近年來，空汙問題加劇，加上現代人生活忙碌作息不正常，若沒有正確清潔與規律保養，肌膚常因此失去平衡而出現問題，此外，肌膚角質層水分含量也會伴隨年齡增長而逐漸減少，易產生乾燥、緊繃、粗糙等狀況，尤其到了季節轉換之際，還會有乾癢或脫屑等敏感現象，讓人苦惱，因此先幫肌膚好好補水，是保養肌膚的基礎關鍵。

DR.WU今年推出「玻尿酸保濕精華露」，結合大、小分子玻尿酸及玻尿酸多醣體，以及由橄欖油及大豆油中發酵而來的植物性類分子酊CERAMELA，幫助維持表皮屏障健全，其獨特類精華質地，適合在保養第一步時輕拍醒膚，引導後續保養滲入，亦可搭配化妝棉濕敷急救。

歐舒丹全新「清泉水合」系列，鎖定肌膚基礎保濕功效，擷取來自普羅旺斯雷奧蒂耶天然泉水，以及玻尿酸、精萃植物脂成分，建立肌膚鎖水膜，持續水潤。PETER THOMAS ROTH彼得羅夫研發的「雲朵極潤水凝系列」，採用玻尿酸分層保濕系統，由高濃度大分子、中分子及小分子玻尿酸承載滿滿的保濕精華，另添加多重礦物質、分子釘，防止水分散失。

圖片提供／Kiehl’s、Giorgio Armani、SK-II、DARPHIN、 DR.WU、THE BODY SHOP、LANEIGE、 philosophy、DERM iNSTITUTE、IOPE、盧亞、嬌蘭、歐舒丹、資生堂、香奈兒、蘭蔻