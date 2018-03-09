2018-03-09

記者林欣若／台北報導

俏皮束口包

MICHAEL Michael Kors 2018春季系列以白色和海軍藍為主軸，打造乾淨明亮的春夏風情，並以亮眼的瓦藍色、淺綠色和淡紫色等流行色點綴其中，凸顯活力，整體呈現從容自在、隨興優雅的度假風格，春季形象廣告大片，以騎騁於度假旅途經過的湛藍海洋為背景，男女模特兒一身純白坐在同樣純白的摩托車上，瓦藍色的Blakely兩用束口包與湛藍海水相互呼應，凸顯怡然自得的度假風情。

結構亮點 束口俏皮感

MICHAEL Michael Kors靠著輪廓方正的Mercer奠定都會時尚風格，全新包款Blakely在硬挺的輪廓中加入休閒感的束口設計，除了MICHAEL Michael Kors原本強調的都會感，更多了幾分活潑俏皮。Blakely兩用束口包以特殊的外型展現摩登時尚感，結構式外型設計輔以金屬釦點綴，凸顯精緻感，承襲著MICHAEL Michael Kors強調的實用主義，Blakely同樣可肩背、可手提，編織皮革提把讓包款在單手提起時，更添優雅風尚。除了經典黑色和紅色，包括瓦藍色、粉膚色、小麥色以及蛇皮壓紋等色系都是春夏熱門色選。

圖片提供／MICHAEL Michael Kors