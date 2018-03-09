2018-03-09

記者林欣若／台北報導

塗鴉創意Coach C

以滿版品牌Logo為圖案的Monogram包款一向有死忠粉絲支持，一線精品紛紛推出Logo包，Coach也在2001年以品牌名稱設計了C Logo，推出Signature系列，除了經典的黑色、棕色，也推出黃色、綠色、白色、粉色等繽紛色系的C Logo，曾經是Coach最受歡迎的系列，強佔整體業績六成以上，許多人的第一個Coach包，就是被俗稱為「Logo包」的Signature系列。堅固耐用、經典耐看是Coach Logo包的特色，然而這幾年在Stuart Vevers執掌Coach創意總監後，力求品牌年輕化，小恐龍Rexy、茶香玫瑰Tea Rose成了更受歡迎的品牌標識，C Logo彷彿是上個世紀的流行。

就在2018春夏C Logo強勢回歸，擺脫保守老派的形象，Stuart Vevers以更摩登細膩的方式詮釋C Logo，例如將C Logo變成金屬扣環，成為手鏈、包包鏈帶或是皮帶扣環，以畫龍點睛的方式重現品牌精神，另外，在這一季與紐約塗鴉大師Keith Haring合作的系列中，C Logo也與Keith Haring著名的塗鴉完美結合，不論是Dinky包款上的C Logo壓紋、或是Dylan包款上化作背景的C Logo，都彰顯經典的歷久彌新。

圖片提供／Coach