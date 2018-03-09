記者王瀅娟／台北報導
丹寧之步 時髦‧雅‧趣
丹寧鞋履，從青春、雅痞到輕華麗，展現丹寧兼容並蓄的多元風格。
Tod’s與Hogan均於春夏針對經典鞋款推出丹寧面料新款，如Hogan的H222休閒鞋、Tod’s的豆豆鞋等，Hogan還特別選了丹寧面料的Maxi H222休閒鞋做為台灣全球首賣款，可見丹寧受歡迎的程度。Tod’s則採用刷舊復古的丹寧面料製作豆豆鞋，搭配不收邊設計，傳遞慵懶閒適的氛圍，同時推出男、女款，可當情侶鞋配對穿著。除了丹寧面料，Tod’s也推出丹寧感皮革鞋履，由技術純熟的師傅以純手工上色方式，讓皮革呈現逼真的丹寧紋路與色澤，展現Tod’s在皮革工藝上的獨到之處。
結合奢華元素的丹寧，即使在休閒場合也可以展現貴婦氣場，向來是貴婦的最愛，Rene Caovilla結合珍珠裝飾的丹寧面料的鞋履便是常賣款，天藍色的丹寧面料感覺年輕，點綴珍珠不失貴氣，還可使腳部皮膚更顯細膩光滑，尤其鞋底還有鑽砂設計，走起路來隱約露出鞋底鑽光閃耀，有種低調的炫耀感。
Miu Miu春夏也推出丹寧系列鞋履，結合羽毛與大量的水晶裝飾，呈現一貫Miu Miu大無畏的華麗女孩氣息。Tod’s春夏將女士豆豆鞋改以丹寧面料製作，搭配多彩羊毛，帥氣之餘又有毛茸茸的奢華萌感。
丹寧包
Miu Miu春夏推出全新Logo系列，手繪塗鴉感的Logo印花印滿丹寧面料的包身，飛揚的Miu Miu字樣令人聯想到藝術家John Wesley為Miu Miu創作的燕子與裸女等經典圖案，洋溢青春活潑的氛圍。Roger Vivier 也以流利的書寫體寫出丹寧托特包的青春新模樣。
圖片提供／Roger Vivier、Miu Miu、Rene Caovilla、Tod’s、Hogan
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Tod’s丹寧襯藍色羊毛內裡Double T豆豆鞋，25,900元。
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Tod’s 丹寧襯黃色羊毛內裡Double T豆豆鞋，25,900元。
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Miu Miu丹寧羽毛水晶拖鞋，25,500元。
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Miu Miu丹寧羽毛水晶厚底鞋，39,500元。
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Miu Miu丹寧羽毛水晶休閒鞋，41,500元。
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Rene Caovilla 丹寧珍珠T字平底涼鞋，37,000元。
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Rene Caovilla 珍珠串鍊丹寧粗跟涼鞋，38,000元。
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Rene Caovilla 丹寧珍珠繞踝高跟鞋，43,000元。
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Miu Miu櫻桃波點丹寧短夾，9,000元。
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Miu Miu櫻桃波點丹寧長夾，17,500元。
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Miu Miu Logo系列休閒鞋，20,000元。
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Miu Miu Logo Integrazione厚底休閒鞋，21,000元。
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Miu Miu Denim Logo印花購物包，34,500元。
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Miu Miu Denim Logo印花大型手提包，43,000元。
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Tod’s仿單寧刷色休閒鞋，價格店洽。
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Tod’s仿丹寧刷色Double T豆豆男鞋，20,400元。
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Roger Vivier春夏Viv’ Tote圖騰刺繡丹寧托特包，76,200元。
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Tod’s丹寧Mocassino豆豆鞋，20,000元。
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Tod’s丹寧Double T豆豆鞋，22,200元。
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Hogan H222丹寧繫帶休閒鞋，17,900元。
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Hogan台灣全球首賣款Maxi H222丹寧拼接休閒鞋，20,600元。