2018-03-09

記者王瀅娟／台北報導

丹寧之步 時髦‧雅‧趣

丹寧鞋履，從青春、雅痞到輕華麗，展現丹寧兼容並蓄的多元風格。

Tod’s與Hogan均於春夏針對經典鞋款推出丹寧面料新款，如Hogan的H222休閒鞋、Tod’s的豆豆鞋等，Hogan還特別選了丹寧面料的Maxi H222休閒鞋做為台灣全球首賣款，可見丹寧受歡迎的程度。Tod’s則採用刷舊復古的丹寧面料製作豆豆鞋，搭配不收邊設計，傳遞慵懶閒適的氛圍，同時推出男、女款，可當情侶鞋配對穿著。除了丹寧面料，Tod’s也推出丹寧感皮革鞋履，由技術純熟的師傅以純手工上色方式，讓皮革呈現逼真的丹寧紋路與色澤，展現Tod’s在皮革工藝上的獨到之處。

結合奢華元素的丹寧，即使在休閒場合也可以展現貴婦氣場，向來是貴婦的最愛，Rene Caovilla結合珍珠裝飾的丹寧面料的鞋履便是常賣款，天藍色的丹寧面料感覺年輕，點綴珍珠不失貴氣，還可使腳部皮膚更顯細膩光滑，尤其鞋底還有鑽砂設計，走起路來隱約露出鞋底鑽光閃耀，有種低調的炫耀感。

Miu Miu春夏也推出丹寧系列鞋履，結合羽毛與大量的水晶裝飾，呈現一貫Miu Miu大無畏的華麗女孩氣息。Tod’s春夏將女士豆豆鞋改以丹寧面料製作，搭配多彩羊毛，帥氣之餘又有毛茸茸的奢華萌感。

丹寧包

Miu Miu春夏推出全新Logo系列，手繪塗鴉感的Logo印花印滿丹寧面料的包身，飛揚的Miu Miu字樣令人聯想到藝術家John Wesley為Miu Miu創作的燕子與裸女等經典圖案，洋溢青春活潑的氛圍。Roger Vivier 也以流利的書寫體寫出丹寧托特包的青春新模樣。

圖片提供／Roger Vivier、Miu Miu、Rene Caovilla、Tod’s、Hogan