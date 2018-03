2018-03-09

記者王瀅娟/台北報導

以寬見長

丹寧是萬年不敗的單品,今年春夏更是必備。

Dior春夏以女藝術家妮基.桑法勒(Niki de Saint Phalle)為創作靈感來源,用服裝探討美國女藝術史學家琳達.諾克琳(Linda Nochlin)「為何始終未曾看見偉大的女性藝術家?(Why Have There Been No Great Women Artists?)」的論述,開場幾套服裝以丹寧表現女藝術家們的隨興不羈,尤其是開場的超模莎夏(Sasha Pivovarova),身穿黑白條紋上衣搭配丹寧寬褲與丹寧報童帽,兼具法式風情與藝術家隨興氣息。

拼接丹寧

創意總監瑪莉亞.葛拉齊.邱里(Maria Grazia Chiuri)特別採用不同深淺的丹寧布拼接,創造立體的層次感,也解決了寬管長褲常帶給人的視覺膨脹感。邱里也引用妮基的知名創作「娜娜(Nanas)」系列,以圖章、刺繡等手法展現在拼接的A字丹寧裙上,增添藝術氣息。

Demna Gvasalia的時尚一向是觀察、去蕪存菁、重組成既實用看起來又超級酷的樣子。春夏系列就是最佳體現,將中產階級常穿的丹寧牛仔外套與風衣兩種不同材質布料的衣服拼接於領口,互為前後,創造出全新的輪廓,以及多元的穿著方式。靈感源自工作褲的丹寧長褲,口袋也可自由拆下、互換拼接,令原本平凡的單品變得不平凡,令人心生嚮往。

瀟灑丹寧

Christian Dada春夏靈感源自法國街頭藝術家Zevs的「溶解(Liquidation)」系列,將溶解、崩壞等概念應用於設計上,使硬挺的丹寧面料呈現柔軟飄逸的姿態,丹寧寬褲是最主要的單品之一,丹寧長裙亦應用打褶手法以及毛邊效果,使長裙可隨著穿著者動作展現流動感,呼應本季創作靈感。

七分丹寧

丹寧是Moncler春夏主題之一,丹寧布料源自日本,柔軟輕巧,高科技水洗技術為丹寧布料增添獨特的褪色效果,淡化原本略顯深沉的靛藍色。高腰寬褲採用9分直筒或7分喇叭褲裙設計,更適合夏天穿著,褲頭時而採用特別的雙褲頭設計,增加穿搭上的變化。此外,軍裝外套的衣領、下襬與袖口裝飾技術性尼龍材質,精緻優雅的褶縫細節讓休閒的丹寧增添一份正式感;強調機能的丹寧外套既有多口袋設計,搭配尼龍衣帽,特別加寬的抽繩點出時尚氣息。

明星鏡 最掃街 丹寧寬褲

耐髒耐磨的牛仔褲是丹寧商品中最經典也最受歡迎的單品,今年春夏,丹寧寬褲更是不可或缺的必備單品。

Brunello Cucinelli採用各種方型剪裁、直筒、捲邊和錐形褲管打造丹寧寬褲,其中最寬的莫過於女星珍妮佛.羅培茲身上這一條高腰寬褲,褲管寬到讓人誤以為是裙子,腰部的打褶設計擁有絕佳勾勒腰線的效果,搭配寬而垂墜的褲管,可拉長身形比例,又可修飾豐腴的大腿線條,是追求拉長身形輪廓的女生必備的一條褲子。

圖片提供/Dior、Balenciaga、Brunello Cucinelli、Christian Dada、Moncler