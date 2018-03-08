2018-03-08

記者凃盈如／台北報導

春天是充滿可能性的季節，陽光露臉，準備好讓自己煥然一新。精挑細選一件衣服、一只配飾，自在於春季展現自我風格。

透視穿搭

今年春季新光三越以「好雨當春」為概念，提出「透視」為時尚主軸，與時尚攝影大師林炳存、ABOOK STUDIO造型總監──小薇再度攜手合作，展現今春「透視」風潮，藉由多層次穿搭，增添清透與前衛感，並重新定義專屬個人的獨特風采。新光三越更運用今春流行的「透明時尚單品」，為女性消費者示範完勝穿搭秘訣，無論是「雨天通勤」、「咖啡廳」、「時尚Party」、「健身房」等場景，都能透過各種成套的透視穿搭方式，成為時尚焦點。

春上市活動期間，新光三越全台各店亦引進56家全新櫃點，從包包、珠寶、服飾到餐飲等，除了於台北信義新天地A4館2F，2月全新登場的全台首櫃──法國皇室御用精品袋包Faure Le Page、全台首家完整的Dior精品女裝旗艦店（台北信義新天地A4 2F）、更於台北信義新天地A4 2F，引進國外最新店裝的2層樓旗艦店GUCCI。

此外，來自北歐丹麥的質感設計、皇室御用的ILSE JACOBSEN於3月中旬，在台北信義新天地A4館開幕，3月1日於台北信義新天地A11館，亦有2個全台首櫃──韓星街拍的時尚飾品HIGH CHEEKS、日本時尚帽子品牌Override等櫃位。

粉嫩無限

粉嫩的元素也是春日不可或缺的一環。SOGO百貨台北店三館──忠孝、復興、敦化，即日起聯手推出春季新商品，並祭出銀行滿額禮、春時尚滿額贈、快樂購卡消費來店禮，讓人購物也能精打細算。台北店三館忠孝館今起至3月25日、復興與敦化館即日起至3月11日推出「春季時尚滿額贈」，消費滿額可獲得包括午茶兌換券、香氛及咖啡輕食抵用券等各指定門檻精美好禮一份。「快樂購卡3月份消費來店禮」部分，忠孝館今起至3月10日當日當館累計消費1,000元（含）以上，兌換「歐風帆布提袋」1份，限量6,000份；復興館今起至3月10日當日，當館消費累計1,500元以上，兌換「質感生活珪藻土吸水墊」一份，限量2,500份。限當日兌換，每人、每卡限兌換一份。

統一時代百貨「春日生活New Arrival」今起至3月28日時尚登場，以柔美浪漫為主題的粉色系為主，迎接春季。統一時代美人塾時尚顧問表示，本季將大量使用粉紅、青檸黃等粉彩色調，衣著上使用輕柔面料搭配透明材質，同時利用甜美花卉營造春日浪漫情懷，以粉嫩無限的風格穿出時尚好氣色。統一時代百貨聯名卡卡友，今起至3月28日，跨櫃刷卡滿2,000元送200元（統一時代台北店100元商品抵用券＋瓦城抵用券100元），且會員紅利點數雙倍送，若持玉山銀行信用卡刷卡滿2,000元即送100元統一時代台北店商品抵用券，以上信用卡都可享週一至週四不限刷卡金額，當日兌換「21 PLUS香草烤雞腿」1份，每日限量50份。

花漾春遊

春季出遊是許多人嚮往的事，為野餐、出遊打點行頭，也是必要之事。一雙好穿的休閒鞋、時髦的太陽眼鏡或者時尚感十足的藤編包包，都為出遊增加潮感。

板橋大遠百推出「繽紛勢力─春裝新品上市」，3月13日至3月25日於B1綠洲廣場推出「運動用品展售會」，NIKE、Reebok、Converse鞋款2雙5折、服飾2件5折，另有多個服飾、鞋履品牌優惠。微風廣場則精選早春新品，搶先上市，同時間也在館內打造期間限定的 「超夢幻粉嫩花牆」，讓消費者成為最美麗的花漾女伶，走在潮流尖端。

京華城春上市推出滿2,000元送200元商品券、滿額抽溫泉會館住宿券、五星飯店下午茶餐券。京華城3月15日至4月8日展開春上市活動，3月16日至18日、3月23日至25日、3月30日至4月1日，單筆滿2,500元，送200元商品券，刷京華卡單筆滿2,000元，送200元商品券。3月15日至4月8日，刷京華卡或持Living Card單筆1,000元，抽苗栗泰安觀止溫泉會館雙人套房住宿券，另外還有台北晶華酒店柏麗廳雙人下午茶餐券。3月15日至4月8日同時推薦春上市服飾、配件折扣下殺4折起。

圖片提供／SOGO、大江、中友、台北101、新光三越、遠百、微風、統一時代百貨、京華城

註：行銷優惠或有更動，以各百貨為準。