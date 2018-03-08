第88屆日內瓦車展 重要新車紙上秀

2018-03-08

記者方維鐸／綜合外電報導

固定在3月初舉行的日內瓦車展，今年已邁入第88屆，儘管其規模比不上法蘭克福、底特律、巴黎、東京等汽車工業大國的車展，展場面積也遠不如中國的北京、上海兩大車展，但卻是最多元化與國際化的年度車壇盛會。在這裡誰也沒有主場優勢，各大車廠只能憑藉展出內容來吸引參觀人潮。本屆展期為3月8～18日，展前的6、7兩日僅先開放給媒體預覽，8日起才讓一般民眾購票參觀。本文整理了具有指標意義的量產新車，讓讀者們先睹為快。

McLaren Senna

英國超跑製造廠McLaren這次正式對外展示以一代F1傳奇車手Ayrton Senna為名的限量超跑Senna，同時MSO客製部門還推出5種Carbon Theme套件供這500位層峰超跑買家選購。車重僅1,198公斤的Senna是目前McLaren最輕的道路版賽車，結合可輸出800匹最大馬力的4.0升V8雙Turbo引擎，由靜止加速至時速百公里只要2.8秒，極速則達到340公里／時，據傳國內已爭取到7輛配額，儘管要到2019年才能交車，總代理永三汽車今年計畫先跟原廠借車於國內發表。

法拉利488 Pista

法拉利在本屆日內瓦車展推出的488道路版賽車，用上了Pista（義大利文「賽道」之意）為副車名，透過空力效應提升的新車頭視覺風貌，以及輕量化碳纖維鈑件的採用，呈現更濃烈的競技特質，車重也有效降低至1,280公斤（減輕了90公斤）；搭配最大馬力提升至720匹（較488 GTB增加50匹馬力）的3.9升V8雙Turbo引擎，488 Pista的0～100公里／時加速僅需2.85秒，極速可直上340公里/時，堪稱法拉利有史以來最強的MR V8引擎市售車。

Mercedes-AMG GT 4門Coupé

眾所矚目的Mercedes-AMG GT 4門跑車這次也如外界預料正式在日內瓦車展全球首演，一口氣推出了GT53、GT63和GT63 S共3種動力版本，分別擁有435匹、585匹和639匹的最大馬力輸出，均配置AMG Performance 4MATIC+全可變4輪驅動系統（其中GT63 S標配電子式後軸差速鎖定）。性能最強的GT63 S的0～100公里／時加速僅需3.2秒，極速可直上315公里／時，提供多金跑車玩家一個具有載人實用性的速度機器。

Audi新A6

本屆日內瓦車展Audi最重要的量產新車首推大改款的A6主管房車，原廠將許多出現在A8豪華房車和A7 Sportback豪華轎跑上的先進科技與高檔配備都下放到新A6之上，甚至還包括了Level 3自動駕駛功能。其車身尺碼比上一代稍微成長，仍維持足以跟雙B同級對手相抗衡的規格條件；內裝設計更時尚洗練，座艙透過3個螢幕介面營造出超越對手的數位化鋪陳，細節質感的雕琢亦猶有過之。

Peugeot 508

全新一代Peugeot 508是以PSA集團下EMP2模組化底盤平台所打造的產品，外型已由原先的傳統3廂房車，轉變為更動感富跑格的4門Coupé轎跑車，除了搭載該集團不遺餘力推動的2,000cc、4汽缸以下汽柴油動力，也可望會有插電式Hybrid油電混合的車型。車艙內則延續3008和5008以降的第2代PEUGEOT i-Cockpit®駕駛導向直覺式操作介面設計，提供完全駕駛導向的駕馭感受。

Kia新Ceed

KIA在歐洲市場的銷售主力之一Cee’d掀背車，今年日內瓦車展推出大改款的第3代新車，車名的書寫呈現簡化為Ceed。其車身線條要比前兩代簡潔流暢，整體視覺感跟Mercedes-Benz同場亮相的第4代A-Class乍看有些許神似，汽油動力將主推1.0直3 T-GDi（120匹馬力）和1.4直4 T-GDi（140匹馬力）兩款效能更進化的小排氣量Turbo引擎，後者還可選配7速雙離合器自手排變速系統。

Volvo新V60

Volvo本屆日內瓦車展發表了新一代V60旅行車，同樣是以SPA（Scalable Product Architecture）模組化平台打造而來，外觀則承襲老大哥V90的造型元素，但中型旅行車的車格則顯得較為緊湊，動力系統可搭載現行的T5、T6和D3、D4等汽柴油引擎，另外還有T6 Twin Engine AWD及T8 Twin Engine AWD兩款插電式油電4驅車款，唯獨近期新興的48伏特mild-hybrid系統要到S60房車推出時才追加。

BMW新X4

BMW此番正式對外展出原廠代號G02的大改款X4，沿用去年新一代X3的CLAR模組化底盤平台，但擁有更低趴富跑格的Coupé Like視覺感。其他動力選項大致跟X3一樣，新增搭載3.0升直6 M Performance柴油引擎的M40d，並會提供xLine、M Sport和M Sport X等3種差異化的外型與內裝組合，供不同偏好的消費者選擇。台灣市場可望在今年下半導入，預計都會是汽油動力車型。

Lexus UX

出自Lexus歐洲設計中心ED2的UX小型跨界休旅，車長不及4.5米，車高約1米52，而2,640mm的軸距則讓人聯想到Toyota以TNGA全球模組化底盤架構所打造的C-HR（軸距同為2,640mm）。量產車外觀不似年初「世界新車大展」秀出的UX Concept那般前衛誇示，卻仍十分動感有型，國內市場可望在今年第4季導入，預計會有配置2.0缸內直噴NA引擎的UX 200，以及油電混合動力的UX 250h。

Toyota新Auris

本次日內瓦車展最貼近台灣消費者的量產新車莫過於Toyota全球首演的第3代Auris，它其實就是國內最暢銷的Corolla Altis的新世代掀背車款，以TNGA全球模組化底盤架構所開發，預計今年底前將引進搭載熱效能出色的全新2.0升缸內直噴NA引擎車型，同時還會配置高傳輸效率的新一代CVT無段變速自排系統，鎖定目前在國內相當暢銷的Mazda3與Volkswagen Golf兩大進口掀背車對手。

圖片提供／Audi、BMW、Ferrari、Kia、Lexus、McLaren、Mercedes-Benz、Peugeot、Toyota、Volvo