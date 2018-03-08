侯佩岑寵愛自己 美白不偷懶

2018-03-08

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞女星侯佩岑昨（7）日出席醫美保養品牌寵愛之名（FOR BELOVED ONE）代言活動，皮膚緊實白透的她笑稱自己並非天生白肉底，且是很容易曬黑的體質。「據說，我剛出生時膚色是偏沙茶色，因為我媽懷孕時喜歡吃沙茶火鍋。」侯佩岑說：「雖然很容易曬黑，可是我很愛保養，從化妝水、乳液、精華液，一個步驟都不會少，尤其是面膜更是必需品。」笑起來有著一排潔白整齊貝齒的她笑說，「我全身上下最省錢的部位應該是牙齒吧，沒有矯正過，也只在家裡用美白牙膏做居家美白。」

侯佩岑透露，在生完小孩後，黑色素很容易沉澱，臉上真的會出現一些斑點，她認為：「皮膚可以曬黑，但皮膚一定要亮、有光澤，不要暗沉或有一些斑斑點點，就不會讓人覺得疲倦或老態，我認為美白不一定要讓膚色很白，但要讓皮膚亮及健康。」她提到，當媽之後的生活，不像以前有足夠時間搽防曬、戴帽子，因為小孩子帶出門說走就走，所以曬後的補救方法就很重要。

「最簡單的就是在臉上瑕疵處搽上淡斑精華，慢慢的一定有改善。此外，我在敷面膜前會先打底，把要搽的保養品在敷面膜前先搽好，還有面膜不能敷到太乾，大約敷15至20分，在還沒乾前趕快撕掉，之後再上薄薄的一層保濕或緊實面霜。」侯佩岑提到，大兒子Ian 對保養也很有興趣，「本以為小男生對這些沒有興趣，沒想到小朋友真的知道用途，看我搽瓶瓶罐罐也會幫我。」

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