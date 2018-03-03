環球春季購樂趣 新櫃多元展店

2018-03-03

〔記者凃盈如／台北報導〕環球Global Mall即日起至21日舉辦春季檔期，FUN動新生活，推出銀行合作卡有力滿額禮活動，持國泰世華、玉山、花旗、永豐、遠東等銀行當日滿6,500元送100元商品禮券，滿18,000元送300元商品禮券，即日起至3月8日婦女節期間Global Mall加碼加送100元商品禮券，滿6,500元即送200、滿18,000元送400元商品禮券。為慶祝38婦女節，活動至3月8日會員不限金額會員消費，可以參加會員點數抽獎，每天抽出1人，可獨得38,000點，等值新台幣逾18,000元。3月9日至21日百貨服飾滿2,000元即可參加抽電影券活動，每週抽出十組，共2週，一組可得2張國賓影城電影票。Global Mall目前全台有7店，營運本部協理邱俊銘表示，今年營業目標逾100億元，預估今年成長8至9%，主要成長動能來自車站店型。

邱俊銘提到，今年雖無展店計畫，但會針對各店提升更貼近消費者需求的服務、並優化品牌。譬如，今年板橋店早餐品項增加，更將早餐營業時間從7：00提早到上午6：30，讓通勤族更便利，而星巴克也開了第3間，且提供氮氣咖啡的新北獨家服務。觀察到車站型消費者對於小吃的需求大，也引進麻膳堂新北獨家店，將於3月31日開幕，為強化生活與雜貨面向，5月中旬將有Natural Kitchen於板橋店B1開幕。位於長庚商圈的林口A8店客流穩定，強化美食，將引進捌圓堂鍋物、錦拉麵、蔬坊、頂呱呱等，林口A9則有全台獨家的「捌圓堂海鮮市集」進駐，可便利採買海鮮。至於中和店，上半年亮點將會是即將開幕的小米專賣店，另專注於鞏固親子娛樂面向，目前已有「Kid’s建築樂園」、講究腦力教育的「Attimo愛蒂莫樂高遊」，以及釋放孩子體力、幫助肢體發展的「快樂小熊親子館」，並可能在於今年下半引進新設施。

圖片提供：Global Mall