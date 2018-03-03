巴賽爾暖場 宇舶魔力紅大膽吸睛

2018-03-03

〔記者林欣若／台北報導〕2018年巴賽爾鐘錶展（Baselworld）即將在3月22日登場，各品牌陸續曝光今年將展出的錶款，宇舶錶（Hublot）的Big Bang Unico Red Magic魔力紅陶瓷腕錶大膽外型十足吸睛，這款全球首款繽紛彩色陶瓷腕錶，代表著宇舶錶的製錶材質邁向全新境界。

宇舶錶以4年時間完成全新材質的研發和製作，鮮豔繽紛陶瓷材質具有高密度及高硬度，維氏硬度達1500HV，相較於傳統陶瓷1200HV硬度更高，解決陶瓷不耐撞擊的問題；另外，藉由高溫高壓燒製陶瓷本身而不燃燒顏料，如此更能掌握陶瓷的基本色調，為陶瓷注入鮮明亮麗的色彩表現。搭載宇舶錶自製Unico HUB124機械機芯，透過正面藍寶石水晶鏡面，便可欣賞計時碼錶啟動時導柱輪的運作動態。

Oris與美度（MIDO）則走復古路線，Oris的Carl Brashear限量計時碼錶是為了紀念美國傳奇海軍潛水士官長Carl Brashear，青銅材質搭配棕色皮錶帶，呈現精緻的仿舊美感。Carl Brashear在一次打撈氫彈的任務中失去了左腿的下半部分，經過長時間的復健，在1968年成為美國海軍的第一位截肢者，1970年又成為第一位非洲裔美國人的潛水士官長，Oris以象徵不斷超前、勇敢挑戰的計時碼錶，向這位傳奇英雄致敬，錶款採用青銅錶殼、錶圈、錶冠和按把，搭載Oris Caliber 771機芯，動力儲存48小時。

美度的Multifort Datometer先鋒系列復古日曆限量錶，完美複製1939年Multifort先鋒系列原創旗艦腕錶，纖細指針尖端綴以鮮紅的彎月形，模擬當年錶款的中央日曆指針，搭配玫瑰金PVD緞面絲光打磨處理不鏽鋼錶殼，展現古董錶的雋永姿態，搭載Caliber 80自動上鏈機芯，動力儲存長達80小時，為復古樣貌增添現代實用性。

圖片提供：美度、Oris、宇舶錶