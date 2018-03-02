托斯卡尼山城最閃耀的星

2018-03-02

撰文．攝影／陳靜寬（寬庭董事長）

主廚白袍下的藝術家靈魂

Gaetano Trovato是一位擁有《米其林》二星、《紅蝦Gambero Rosso》三叉榮耀的義大利餐廳主廚，他經營的Arnolfo餐廳，座落在托斯卡尼中部的埃爾薩谷口村（Colle di Val d’Elsa），距離南邊的西耶納約半小時車程。那是個僻靜純樸的中古世紀山城，從餐廳的山頂位置可以俯瞰典型的托斯卡尼鄉村風光，連綿起伏的丘稜線隨著四季變換色彩。

從摘到星星的米其林天才主廚，到堅持品質的生活美學實踐者，在他的雪白主廚袍「武裝」底下，其實潛藏著追求極致之美的藝術家靈魂。

顧客口碑 持續進步的動力

Gaetano在22歲開始擔任Arnolfo餐廳的主廚，轉眼至今已經邁過35個年頭。雖然藏身山野，這顆星星並不寂寞，早在1986年，嚴謹著稱的米其林評鑑就點亮了這兒的星光；當時他25歲，是義大利最年輕的米其林主廚。

享用過Arnolfo美食的客人應該都會同意：這裡的料理是名副其實的「美」食，除了能夠滿足味蕾的高標要求，食材就像是主廚用來創作的顏料，每道菜都是一幅畫作，賞心悅目極了。

其實，Gaetano從小立定的志願不是廚師，而是建築師。然而，對建築的熱情無疑地挹注了藝術涵養，豐富了他的廚藝。

「我熱愛建築，為餐廳命名時，我希望向設計佛羅倫斯百花大教堂的Arnolfo di Cambio致敬，他是本地人，出生地就在餐廳附近。」原來Arnolfo這個名字有這樣的文化底蘊！

Arnolfo餐廳的建築原本是一座文藝復興時期的宮殿，具400多年歷史，據說，當初Gaetano對它一見鍾情，花費漫長的時間和精力修復改造，如今餐廳融古於今的獨特風貌，或許可以視為建築演進史的一則傳奇。

用餐環境的藝術氛圍

餐廳的佈置低調中透露奢華，選件及陳設方式都出自Gaetano的精心構思，Baccarat的手工水晶吊燈、古董與畫作的擺飾、當代設計的精美銀器與瓷器……處處見證他的一流品味及審美觀。

在用餐空間的色調應用，格外感受到主人的「心機」，從天花、牆面到桌巾，選擇白色為基調，桌面上的杯、盤、花器，也以不干擾的白色或透明的水晶玻璃為主，整個背景有如一片留白的畫布，安靜而沉澱，自然而然地，牆上的畫作變得立體，就連窗戶框住的托斯卡尼景致也鮮明起來。

桌面唯一的用色在展示盤──記得夏天是亮橙色的，冬天換成克萊因藍──此時就像施展某種超現實魔法般，飄浮在無色彩的空間裡，開始演出帶領用餐氣氛的前奏。這一切自然都是為了烘托美食這個主角。

在地風土的真實滋味

「讀完中學，我在Grand Hotel工作2年，然後得到機會去瑞士聖茅里茲（Saint-Moritz）學做料理，2年後出師。好奇心驅使下我轉往法國，在坎城認識了一位法國廚藝大師，他為我指引了正確的方向。」他口中的法國大師，就是赫赫有名的Le Moulin de Mougins餐廳主廚Roger Vergé。接著，他在巴黎住了半年，跟隨烘焙名廚Gaston Lenôtre學習。

「我的廚房是頂級食材的融合（Fusion），它們在這兒受到尊重的對待。」Gaetano跟我聊天時總是用「Soul kitchen」形容Arnolfo廚房，那是他創作的靈魂所在。那兒同時也是「各種情緒造就的廚房」，為了與時俱進，他們要持續物色在地風土食材，不斷研究當代料理的主流風格，過程中或者興奮或者激動，都是聲氣相投。

精品客房 主廚一手打造

為了讓用餐賓客盡興於此，Arnolfo這座文藝復興建築裡特別設置了4個房間提供住宿。去年夏天我來山城，就住過其中的2號房，睡了一個好覺，一早打開窗戶就是無敵的托斯卡尼美景，波狀起伏的綠丘一望無際，間或立著一群絲柏或是孤樹。

如同餐廳，住房的軟裝也是Gaetano一手包辦。睡得好是住宿的優先考量，就像物色好食材不可懈怠，Gaetano以佈置家的心情看待這裡，頂級名床、精緻寢具、當代名畫、設計師燈飾、西耶納大理石打造的浴室……以白色為基調的極簡主義風格，所有精緻的質感、豐富精練的細節、以及少數的亮彩，在看似單純的背景當中更加鮮明地浮顯，設計手法very sophisticated！

古蹟裡的極限家居美學

據說，Gaetano的家是外人的禁區。很榮幸的，這個禁令在一個冬陽暖融的日子為我們解除了。這座宅院也是從古蹟建築復活過來的，如同Arnolfo，並非短期就能完成的傑作。我們都熱愛建築和設計，有什麼比理解分享更教人雀躍！

一進門，大片的白直撲而來，牆面的粉刷、木造屋頂的塗漆、家具的頂級皮革、矮櫃上的手工陶杯、壁龕裡的蠟燭、高牆孔眼透出的光……不同的材質呈現細膩變化的白色層次，在這個空間流動交織出一種神秘而寧靜的氛圍。

透露個性的白色哲學

「白色予人清新潔淨的感覺，我覺得很適合起居間。餐廳客房也用白色，是一樣的想法。同時，要維持它的特色，就需要時時注意。」Gaetano堅持自己的美學主張之餘，其實透露了不怕麻煩的個性，一般人會考慮清潔不易而避開白色的選擇，他則是把別人眼中的缺點當作優點，讓白色成為保持清潔的提醒。

在職場上，Gaetano總是全神貫注，留意所有細節。顧客在用餐時，每上一道菜，他會遠遠地關注品嘗第一口的表情。食器空了，他會示意立即擺上食物，因為視覺上是不美的。回到家就不同了，「我需要一個舒服的家，讓我完全放鬆，這樣才會有新的想法和創造力。」他說。

精品主義的優質生活

「稱得上美的東西，第一要素是品質好。而我喜歡『有品質』的生活。」Gaetano告訴我，義大利人口中的Buon Vivere（優質生活），對他而言等同於享用優質品。

因此，他的家裡，音響、電腦、沙發、廚房器具、衛浴設備……，如同Arnolfo廚房裡的食材一樣，都是頂級的。

他欣賞好的設計，餐桌上擺著很炫的蛋型鍍銀餐具組，是Christofle的Mood系列。室內擺飾運用得相當精練，都是極好的水晶玻璃或是銀器，就連蠟燭也是採用一流香氛原料的Baobab Collection。對了，還有一張濃縮「Less is more」精神的白色巴塞隆納椅，這件現代主義建築大師密斯范德羅（Mies van der Rohe）在1929年的設計，正是主人的美學思維最佳寫照。

在托斯卡尼繼續圓夢

曾經問過他，是什麼讓他走遍世界還是回到托斯卡尼，「生活在這兒真的很特別，這是個文化豐富的國度，歷經中古世紀、文藝復興，總是求新求變，不斷進步。」他說。

我走進屋內的廊道，抬頭看到典雅的筒形拱頂，上頭有修復的Trompe-L’Oeil彩繪壁畫，彷彿文藝復興的天空就在那兒，小鳥正飛過雲端……。Gaetano早已知道，屬於他的優質生活，就在這片美好的土地上。