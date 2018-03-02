《時尚模髮 作亂中》睡不醒頭

2018-03-02

記者凃盈如／台北報導

隨性撥鬆就可出門

KEVIN.MURPHY的「睡不醒頭」，充分搖勻後均勻噴灑在頭髮上，隨性撥鬆就可出門。也可洗髮後使用於濕髮上讓頭髮自然乾，能創造彷彿沒有使用造型品的輕盈感，具光澤和卷度記憶特性，可保持整天的微卷波浪髮，打造隨性又性感的「睡不醒頭」，長短髮型皆宜，也適合頭髮稍長或自然卷的男性。

Living Proof 毛燥6號濕氣隔離噴霧，可在梳理吹整後使用，適用於各種髮型，加入OFPMA加強成分，任何時刻都可以為頭髮打造強力濕氣隔離罩及日光防護力，去除毛燥，長效維持頭髮造型。蔻蘿蘭「蓬鬆乾洗髮噴霧」，不需水洗，可吸附油脂、快速清潔頭皮，讓頭髮自然清爽蓬鬆，其燕麥萃取可保濕保護秀髮，膚色粉末，訴求快速隱形不殘留。

此外，在打造自然髮感時，仍要留意髮質，自然髮、微亂髮還有一大關鍵，便是髮質的狀態，若是髮絲乾燥，則微亂髮就顯得了無生氣。法國髮朵頭髮保養專家，針對極乾荒頭髮護理提出THE REVOLUTION革命科學，以超導極潤全系列，搶救乾燥、受損的無生命力髮絲，讓髮絲能夠吸收自己重量40%的水分，鎖水、保水；進而增加延展性、光澤度，展現柔順亮澤。

圖片提供／KEVIN.MURPHY、Living Proof 、PHYTO