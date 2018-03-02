《時尚模髮 作亂中》微亂髮

記者凃盈如／台北報導
霧面質感微亂中長髮
微亂的自然髮是女孩們追求的時尚造型之一，但要亂得有型，還是得蘊藏點小心機。近年來，從各大時尚趨勢秀中可以發現，名模們都是清一色的霧面質感微亂中長髮。除了性感之外，不刻意分線、霧面髮束感的頭髮質地更增加不造作的率性。這同樣適合亞洲人的造型，橫掃社群網路，IG上各大女模及女明星們最常上傳分享的私生活髮型，也都是看來毫不造作的「專業級微亂時尚髮」。
只要是資深髮型設計師都知道，這些看似未經刻意整理的髮型，反而更需要花心思保養及造型，就像彩妝師們都認同，最難呈現的妝容，就是「看起來像素顏般的裸妝」。
許多名模或明星在出席活動前，都需要花上大把時間請設計師為他們設計「專業級微亂時尚髮」。因此，AVEDA特別研發推出Texture tonic曲線辛香造型霧，讓消費者可以自己輕鬆將髮絲雕塑出「專業級微亂」的曲線。此商品推出後，也馬上成為紐約時裝週後台設計師及名模的最愛造型好物。
圖片提供／AVEDA
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Frank Rizzieri在知名時裝品牌TIBI時裝發表會上，運用新品「Texture tonic曲線辛香造型霧」為髮型創造微亂卻柔美知性的層次感。
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曲線辛香造型霧用途多元，均勻噴灑於濕髮，吹乾後可呈現柔軟曲線；直接噴灑於乾髮，可創造霧面質感。在不洗髮的隔天，也可為髮絲重現清爽觸感。
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曲線辛香造型霧Texture tonic（左一），125ml／980元。
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美髮專業品牌AVEDA提到，微亂柔美的線條，是今年春夏主流。
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受到紐約街頭時尚元素啟發，AVEDA資深設計師Frank Rizzieri設計展現紐約時尚男女從容不羈的髮型。
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AVEDA品牌全球創意總監Antoinette Beenders分享，本季春夏以自然無造作的髮型曲線，展現較輕鬆、率性卻不失性感的都會摩登。