《時尚模髮 作亂中》微亂髮

2018-03-02

記者凃盈如／台北報導

霧面質感微亂中長髮

微亂的自然髮是女孩們追求的時尚造型之一，但要亂得有型，還是得蘊藏點小心機。近年來，從各大時尚趨勢秀中可以發現，名模們都是清一色的霧面質感微亂中長髮。除了性感之外，不刻意分線、霧面髮束感的頭髮質地更增加不造作的率性。這同樣適合亞洲人的造型，橫掃社群網路，IG上各大女模及女明星們最常上傳分享的私生活髮型，也都是看來毫不造作的「專業級微亂時尚髮」。

只要是資深髮型設計師都知道，這些看似未經刻意整理的髮型，反而更需要花心思保養及造型，就像彩妝師們都認同，最難呈現的妝容，就是「看起來像素顏般的裸妝」。

許多名模或明星在出席活動前，都需要花上大把時間請設計師為他們設計「專業級微亂時尚髮」。因此，AVEDA特別研發推出Texture tonic曲線辛香造型霧，讓消費者可以自己輕鬆將髮絲雕塑出「專業級微亂」的曲線。此商品推出後，也馬上成為紐約時裝週後台設計師及名模的最愛造型好物。

圖片提供／AVEDA