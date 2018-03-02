《簡單功能 風格男錶》1

2018-03-02

記者林欣若／台北報導

大日期窗 和諧美感

美度（MIDO）在1959年首度問世的香榭系列（Commander），以巴黎地標艾菲爾鐵塔為靈感，錶盤上12個長方時標的形狀，是從高空鳥瞰艾菲爾鐵塔時，塔頂呈現的長方形狀，時標、指針以日期窗、細膩圓滑的錶殼，構築衝突又和諧的美感，香榭系列融合當代建築之美與法式古典情懷，從腕錶的每一個角度觀賞，都有一種和諧的美感。

今年美度歡慶100周年，選擇香榭系列這個極具代表性的錶款做為100周年紀念款，推出全新Commander Big Date香榭系列大日期窗腕錶，6點鐘位置噴砂處理的日期窗框與12點鐘四平八穩的MIDO品牌logo正好形成平衡，也成了視覺焦點，搭配12個經典的長方形時標，延續香榭系列和諧平衡的建築美感。

有別於其他錶款僅有一格日期窗，Commander Big Date香榭系列大日期窗腕錶採雙格日期窗，為此美度特地以ETA C07.651機芯為基礎，改良成獨家的Caliber 80自動上鏈機芯，讓雙格日期窗得以完美配合，顯示最精準的日期。42毫米錶盤依據煙煤灰色或是黑色錶盤變化，打造純粹而細緻的太陽放射狀緞面打磨錶盤，時標使用白色夜光Super-LumiNova®塗層，在黑暗中仍可清楚閱讀時間，在古典細膩中，增添現代時尚感。

圖片提供／MIDO