《18春夏11大帆布袋》10

記者方惠宗／台北報導
時髦旅行花帆包
Gucci自1930年代開始使用、從鑽石菱格紋帆布演變成以品牌創辦人Guccio Gucci先生（1881 –1953）姓名縮寫的雙G Logo圖紋。本季以嶄新的Courrier系列驚豔登場，款式包括手提旅行包、後背包、托特包，以及輕盈的抽繩後背包、手拿包、長短夾等一系列設計，以復古的咖啡色皮革亦或像信封般的藍紅白色滾邊，輔以綠、紅、綠織帶背帶及古銅金色飛碟圖案拉鍊吊飾。
這一系列上頭貼滿各式各樣細膩的刺繡貼花，就像是行李箱上的徽章或是貼紙，皆以手工縫製於標誌性的雙G Logo帆布上。搶眼的刺繡貼花、每一款都有不一樣的涵義，例如品牌復古Logo圖樣、佛羅倫斯開立第一間皮具店的老照片、於世界各地重要的旗艦店地址、執迷於愛的標語、到充滿未來感的飛碟等，以豐富熱鬧的視覺引領一場精采的時尚旅程。
圖片提供／Gucci
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Gucci Courrier徽章拼貼抽繩後背包，38,400元。
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Gucci Courrier徽章拼貼手機殼，19,900元。
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Gucci Night Courrier刺繡徽章托特包，71,900元。
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Gucci Courrier徽章拼貼手拿包，33,000元。
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Gucci Courrier徽章拼貼托特包，58,700元。
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Gucci Courrier徽章拼貼小皮件，約6,900至33,000元。
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Gucci Courrier徽章拼貼後背包，71,900元。
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Gucci Night Courrier刺繡徽章肩背包，約60,800至127,100元。
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Gucci Courrier徽章拼貼手提包，126,100元。