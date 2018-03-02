《18春夏11大帆布袋》6

2018-03-02

記者方惠宗／台北報導

托特書包

從復古斜紋字徽、黑白格紋緹花到墨西哥風多色緹花，Dior難得推出以全刺繡帆布所製作的時尚購物包！

這個稱為「Book Tote」的托特包系列相當輕盈，和無襯裡的服裝一樣，內部寬敞，適合日常和旅行使用；以長纖精美的埃及棉製作，呈現柔軟度、光滑度與耐用性，確保長久耐用的祕訣在於其6層交織的結構設計。

一款Tote書包需耗時15到17小時的刺繡工時，Dior官方表示，「這項刺繡技術以非常特別的12頭刺繡機進行刺繡，需要工藝師隨時檢視並更換紗線；一個手提包有200萬個刺繡點，帆布經過每階段嚴格檢查完畢，會寄送至義大利佛羅倫斯地區的皮革工坊剪裁帆布並完成。」

呈現復古斜紋字徽的Dior Oblique托特包是Dior創意總監Maria Grazia Chiuri自馬克博昂（Marc Bohan）於1967年原創設計的Dior Oblique帆布汲取靈感，構思出具有70年代造型風格的提包。為了向原版面料致敬，現任創意總監希望由同一座紡織工坊繼續製作Dior Oblique帆布。況且製作這塊面料並不簡單：由5種顏色的棉線編織而成，製作一匹Dior Oblique帆布需要超過9,700條棉線；將每條紗線置於緹花織機的每一個鉤針進行打結，就需要整整一天的工作時間。

黑白格紋緹花款式同樣汲取自馬克博昂的傳承，靈感源自1965年的「Diorling」洋裝，流露視覺錯覺的歐普藝術（OP Art）風格。

此外，一款散發墨西哥風的托特包靈感源自妮基桑法勒（Niki de Saint Phalle，1930－2002）的藝術作品。妮基桑法勒是運用強烈顏色對比宣告身為女權運動與早期概念藝術的行動者，而這款Book Tote擁有彷彿調色盤的斑斕色彩，使用大量明亮、純粹的色彩，大膽且饒富趣味。

圖片提供／Dior