《18春夏11大帆布袋》1

2018-03-02

記者方惠宗／台北報導

大帆袋

Céline於2017冬季系列時裝展首次登場的Big Bag，包如其名，以超大尺寸吸睛、也吸「金」，成為時尚人士搶買的包款。這款Big Bag的設計結合了Céline經典包身特色和獨特的新元素，包括刻意不添加漆邊的包緣與個性孔眼皮帶，各種亮點令人耳目一新。品牌為Big Bag加入帆布款，而Cabas Phantom帆布大包的時尚熱度有增無減，兩者皆標榜容量充足、實用性高，通勤或旅行皆適。

圖片提供／Céline