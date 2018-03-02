鍾瑶保養愛天然 愛情過去很久了

2018-03-02

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞女星鍾瑶昨（1）日出席日本天然植粹品牌THREE新品發表會，「前男友」吳慷仁與邵雨薇的雙劈緋聞近來吵得沸沸揚揚，鍾瑶被問及心情是否受影響，她笑答：「真的沒有耶，因為真的過去很久了，沒再想這件事情，也沒有東西分享了。」她態度落落大方提到：「新聞是朋友傳給我看的，當天很早就在拍戲了。」至於兩人是否還有連絡，有給吳慷仁意見嗎？鍾瑶笑答：「沒有聯絡了，他有他的生活，就不打擾了，老實說，我的意見不重要，也不再重要，我這邊也很忙。」

提到保養，鍾瑶透露自己曾是一個很不愛保養的人，現在因長時間拍戲，皮膚偶爾會出狀況，保養便不能忽視。「對於保養，我很注重天然成分及精油味道兩項訴求，像是洋甘菊、玫瑰、矢車菊精油等，都是我很喜歡的味道。」她提到，國中時期皮膚很差，還有換季乾癬的問題，一開始靠著藥物治癒，在狀況好了後，便開始喜愛用天然保養品保養。

現在因長時間拍戲，不時冒痘痘、黑眼圈，她認為這都是身體內在顯現出的問題，至於皮膚表面的保養，她格外重視清潔，每次最少花20分鐘以上，「至少兩道清潔，先將眼、唇卸妝，第一道用油卸掉比較重的彩妝，第二道則用較不含油產品再卸一次，最後清潔洗臉。然後快速保濕，在臉還沒乾時，趕快用化妝水， 然後再趕緊用下一道保養品 。」她表示，保濕加按摩大概花10分鐘， 不只按摩臉，連脖子、頭皮到肩頸都會按，如果皮膚出了很多狀況，也會讓自己暫時不用任何保養品，讓皮膚呼吸一陣子。

現代人的生活與環境都充滿著壓力，使得「虛弱肌」的狀況日益增加。THREE全新推出「肌能系列」針對敏弱型肌膚而研發的全新保養系列，選用月桂葉與乳香精油為基底，另外依照各品項特性挑選適合的精油結合而成的配方，草本清新中帶點微甜的芬芳香氣令人感到壓力盡釋，運用植物力量調理現代人紊亂失衡的肌膚。