歐洲中型豪華SUV新世代

2018-03-01

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

德國中型豪華SUV全新進化 BMW X3 xDrive30i

BMW前兩代X3豪華SUV在車格尺碼上略偏中小型，過去面對其他高級品牌的同級產品尚保有一定的競爭力，如今隨著豪華SUV市場的風起雲湧，自家小老弟X1也成功向下開拓了入門級豪華SUV的客源，第3代X3改以標準中型豪華SUV的新格局，一方面向上承接部分昔日屬於X5的客層，同時展現凌駕同級對手的氣勢，企圖成為此一市場級距的佼佼者。

本文試駕的大改款X3 xDrive30i配置2.0升直4 TwinPower Turbo引擎，擁有252匹最大馬力與35.7公斤米峰值扭力，結合齒比銜接綿密的Steptronic運動化8速手自排變速箱，其0～100公里／時加速需時6.3秒，極速可直上240公里／時，能源局公布的平均油耗每公升可跑11.5公里，達到該級距小客貨兩用車能源效率的第1級，整體動力效能相當出色。

本車油門反應靈敏而線性，加速感流暢有力，馳騁起來快意橫生；xDrive智慧型可變4輪傳動系統提供絕佳的抓地力與循跡性，讓駕駛人在公路上恣意馳騁毫無後顧之憂；懸載調校十分硬朗明快，賦予其絕佳的操控感與沉穩的行路性。

坐進車艙，新X3的儀表控台設計仍維持BMW一貫駕駛人導向的調性，細部鋪陳與用料質感則較上代精進許多。這輛xDrive30i豪華運動版的儀表控台以黑色Sensatec皮質包覆，其間綴飾以銀色環艙飾條，搭配橘色Vernasca真皮座椅與門飾板，以及如北歐家具般質樸的Fineline Cove木紋飾板，讓原本略顯冷冽的車廂氛圍看起來柔和雅致不少。此外，還標配10.25吋中控觸控螢幕、BMW Professional音響主機（含硬碟）、BMW智能衛星導航系統等配備。

BMW總代理汎德公司將新X3 xDrive30i豪華運動版開出276萬的起跳價，相較於動力性能弱了許多的Mercedes-Benz GLC 250 4MATIC運動版仍頗具競爭力。

BMW X3 xDrive30i小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,708×1,891×1,676mm

軸距：2,864mm

引擎型式：直4 DOHC 16汽門 缸內直噴TwinPower Turbo

排氣量：1,998cc

最大馬力：252匹／5,200～6,500轉

最大扭力：35.7公斤米／1,450～4,800轉

驅動方式：xDrive智慧型可變4輪驅動

排檔設計：Steptronic運動化8速手自排

0～100公里／時加速：6.3秒

極速：240公里／時

平均油耗：11.5公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：1級（小客貨兩用車1,800～2,400cc歐規油耗）

售價：256萬起（運動版）／276萬起（豪華運動版）

強勁動力、高C／P值同級優選 Volvo XC60 T6

以Volvo SPA底盤平台打造的第2代XC60中型豪華SUV，軸距較前一代車款增長91mm，車高則降低了55mm，伴隨充滿力量感的鈑件折線，造就新車低重心的視覺效果。本文的T6奢華旗艦版車頭採用Inscription專屬鍍鉻直瀑式水箱護罩，足下配置19吋10輻式Black Diamond Cut鋁圈，搭配235／55R19的SUV專用胎，將豪華SUV的動感氣派表露無遺。

引擎蓋下搭載原廠代號B4204T27的2.0升汽油缸內直噴雙增壓引擎，可產生320匹最大馬力，並在轉速2,200～5,400轉之間形成一段峰值達40.8公斤米的扭力高原，結合Geartronic 8速手自排變速系統與反應迅速的Haldex AWD全時4輪驅動系統，讓引擎動力能以絕佳的效率傳輸到4個輪子上。

本車加速反應非常澎湃有力，Inscription奢華旗艦版採用Dynamic運動底盤，操駕起來柔韌沉穩，行路舒適性極為出色。根據原廠性能數據，其0～100公里／時加速只需5.9秒，加速性能凌駕於上文的BMW X3 xDrive30i、Mercedes-Benz GLC 250 4MATIC和Lexus NX 300 AWD F Sport等中型豪華SUV對手。能源局公布的平均油耗每公升可跑11.8公里，能源效率達到該排氣級距小客車的第3級。

坐上駕駛座，首先映入眼簾的是駕駛座前標配12.3吋數位整合資訊儀表組，中控台上透過Sensus資訊暨衛星導航控制介面的9吋整合觸控螢幕，取消了傳統空調及娛樂系統繁複的控鍵，讓整個車艙洋溢著現代科技感的tone調。內裝鋪陳簡潔大方、一目了然，Volvo精緻優雅的內裝用料自然不在話下，組裝質感也非常細膩考究。

Volvo Car Taiwan將XC60 T6 Inscription奢華旗艦版報出相當有競爭力的259萬起跳價，可望吸引一些看膩了主流德日品牌豪華SUV的消費者。

Volvo XC60 T6小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,688×1,902×1,658mm

軸距：2,865mm

引擎型式：直4 DOHC 16汽門 缸內直噴Turbo

排氣量：1,969cc

最大馬力：320匹／5,700轉

最大扭力：40.8公斤米／2,200～5,400轉

驅動方式：Haldex AWD全時4輪驅動

排檔設計：Geartronic 8速手自排

0～100公里／時加速：5.9秒

極速：230公里／時

平均油耗：11.8公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：3級（小客車1,800～2,400cc歐規油耗）

售價：259萬起（Inscription）／264萬起（R-Design）