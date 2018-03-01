《直擊2018 MWC手機展》 三星 Sony 3月開賣 揭上半年(非蘋機王)戰火

2018-03-01

記者吳佩樺／巴塞隆納報導、攝影

為期4天的2018 MWC（Mobile World Congress）全球行動通訊大會今日落幕，點燃上半年機王首波戰火，會中亮相的三星S9系列和Sony XZ2搶當先鋒部隊，本月就會在台上市，堪稱二大品牌對決。

S9系列 台灣3／16全球首發國家

三星S9系列搶先宣布詳細開賣資訊，台灣3月16日上市，列全球首發國家，3月5日至11日開放預購，預購可於3月14日搶先取貨。

價格部分，S9系列分S9、S9+；S9在台僅推出64GB版本，售價2萬5,500元。S9+則有64GB、128GB、256GB三版本，售價分別為2萬8,900、2萬9,900、3萬1,900元。此為三星首度在台引進256GB大容量手機，頂規版為三星歷年來的最貴旗艦手機。

【MWC 看2018旗艦6趨勢】

全螢幕．獨家相機．多鏡頭．震撼音效．AI人工智慧．AR表情

另從今年MWC的Android旗艦手機觀察趨勢，相機仍是最關鍵，各家大廠專注研發獨家技術，包括三星S9系列的一鏡可變雙光圈，Sony XZ2的4K HDR錄影。多鏡頭亦是焦點。

手機產業正掀起AI人工智慧風潮，包括華碩、LG都推出了自家首款的AI手機ZenFone 5系列和V30S ThinQ。市面AI手機的相關應用差不多，例如主打AI拍照，手機會自動偵測判定拍照場景、主題，像寵物、食物等，進而調整拍照數據，達到最佳的成像品質。

全螢幕風潮吹不停 掀瀏海風潮

全螢幕持續延燒，不只華碩ZenFone 5採用類似iPhone X的「瀏海」設計，接下來發表的華為P20、小米MIX 2S亦傳言會有「瀏海屏」。Vivo則在MWC端出APEX全螢幕概念手機，達到目前手機業界的最高屏占比98%。蘋果今年最新iPhone的全螢幕同樣會更進化，可能是接近6.5吋、史上螢幕最大的iPhone。

因應很多人會用手機來觀看影音、追劇、玩手遊，除了螢幕畫質，手機音效也格外重要，各品牌均強調震撼感，其中Sony XZ2取自PS4震動手把概念，手機會自動分析聲音給予回饋震動，讓聲音更具臨場感。此外，今年Android旗艦陣營幾乎全數跟進iPhone X，大玩自建虛擬人物擴增實境（AR）表情符號，讓手機亦呈現「軟娛樂」當道。

【三星S9 獨家一鏡可變雙光圈】

三星S9、S9+最大賣點是獨家的一鏡可變雙光圈。S9系列在1200萬畫素的主鏡頭，同時加入F1.5和F2.4雙光圈，手機會根據環境光源自動切換拍攝，明亮白天使用F2.4光圈，夜拍改用F1.5光圈，另有專業模式可手動調整。F1.5光圈是目前市面手機的最大光圈規格。此外，S9+是S系列首度搭載雙主相機；S9僅有單主相機。

S9系列另有960fps超級慢動作HD錄影。配置18.5：9全螢幕，S9為5.8吋螢幕，S9+螢幕大至6.2吋。音效部分亦大躍進，配置雙AKG調校喇叭，並支援杜比環繞音效。

【Sony XZ2 手機首創4K HDR錄影】

Sony XZ2是全球首款4K HDR錄影手機，亦是旗下首度採用18：9全螢幕。配置高通S845處理器。

XZ2外型大改，不再方正，機背採弧形設計。Motion Eye相機再進化，除了首創手機4K HDR錄影，去年主打的960fps超級慢動作錄影更從HD提升至Full HD畫質。

5.7吋HDR螢幕導入BRAVIA電視技術，能自動將SDR影片升級轉化成HDR畫質。此外，3D即時掃描功能新增3D自拍掃描。搭載前置雙喇叭，擁有歷代最大音量；另一大特色是看影片、玩遊戲時會自動根據聲音給予震動回饋。

【華碩ZenFone 5 螢幕占比90%】

華碩ZenFone 5系列共3款，包括螢幕占比高達90%的ZenFone 5、5Z，以及旗下首款4鏡頭中階手機ZenFone 5Q。

ZenFone 5、5Z，後者定位旗艦，用上高通S845處理器，前者為高通S636處理器。華碩首度採用6.2吋19：9全螢幕設計，外形激似蘋果iPhone X有「瀏海」。亦是旗下首款AI人工智慧手機，主打AI拍照。

華碩4鏡頭ZenFone 5Q，前後各2組鏡頭，最大均能拍廣角120度，每顆鏡頭都能獨立運作，自拍主鏡頭高達2000萬畫素。

【LG V30S ThinQ 旗下首款AI人工智慧】

LG今年沒像往年在MWC推出G系列旗艦G7，高階手機僅發表加入ThinQ人工智慧的V30S ThinQ系列；新旗艦傳言延到6月亮相，可能打掉重練，取消G7，改用新型號。LG V30S ThinQ系列規格跟已上市V30差不多，包括6吋螢幕和雙主相機，最大改變是導入運用在LG家電的ThinQ人工智慧技術。

【Vivo APEX 概念手機98%屏占比】

Vivo亮相APEX全螢幕概念手機，是目前手機業界的最高屏占比手機，高達98%，堪稱「真正的全螢幕」，徹底壓縮邊框尺寸，上左右邊框僅1.8公厘。之所以能達到「超滿螢幕」，主要在於設計升降式鏡頭，鏡頭隱藏在機身內部中，開啟自拍，前鏡頭會在0.8秒內升起。

【Nokia 5款新機 致敬經典最吸睛】

Nokia去年推出Nokia 3310復刻版，掀起話題，今年再度打造經典滑蓋「香蕉機」Nokia 8110 4G復刻版。同步亮相4款Android手機，包括旗艦Nokia 8 Sirocco、中高階Nokia 7 Plus、中低階New Nokia 6以及入門Nokia 1。其中Nokia 8 Sirocco最大特色是前後玻璃包覆，透過極窄邊框，邊緣厚度僅2公厘。Nokia 7 Plus是旗下首款6吋18：9全螢幕手機。二款均配置雙主相機。

《同期加映 新機資訊》

華為P20、小米MIX 2S 3／27同日對決

華為和小米已預告3月27日發表新旗艦P20系列和MIX 2S，二品牌同天對打。從目前流傳諜照看來，華為P20系列有類似iPhone X的「瀏海屏」設計，升級AI人工智慧技術，其中P20 Pro傳聞搭載3主鏡頭。小米MIX 2S同樣可能有「瀏海屏」。

筆電也吹滿版風 華為MateBook X Pro做大做滿

全螢幕熱潮從手機燒到筆電，筆電螢幕也要「做大做滿」！華為全螢幕觸控筆電MateBook X Pro，13.9吋螢幕占比高達91%，同時主打輕薄，重量僅1.33公斤，機身厚度14.6公厘。另一大特色是將視訊鏡頭隱藏在鍵盤上，按下便會彈出，雖然創新，但也被質疑不實用。