歐米茄鐵霸 高抗磁傳奇再現

2018-03-01

〔記者方惠宗／台北報導〕歐米茄（OMEGA）大師天文台鐵霸錶上市，也令60年前第一只以防磁性能與精準性稱霸世界時計的「鐵霸錶」（Railmaster）傳奇再現！

1957年，歐米茄推出旗下第一款鐵霸錶，當時乃專為科學家、工程師、鐵路員工或任何在電力場域鄰近區域工作的人所打造，錶款具備防護內殼，可抵抗高達1,000高斯的磁力，進而確保為佩戴者帶來可靠的精準性。相較當時大多數防磁腕錶的防磁性能僅60高斯左右，鐵霸錶可說輕鬆稱霸。現在，這款全新大師天文台鐵霸錶外型依循原版腕錶的簡約、優雅特色，並添入現代最傑出的機械機芯。

拜8806自動上鏈機芯所賜，全新鐵霸錶獲得瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）的業界最高標準認證，可抵抗達15,000高斯的磁力，精采地讓人回想到原版腕錶的卓越防磁特性，亦象徵全新腕錶世代的來臨。

散發復刻意味的設計中，錶徑40毫米的大師天文台鐵霸錶以垂直磨砂錶盤令人驚艷，凹槽時標全都填入復古Super-LumiNova超螢光塗料。錶盤搭載鐵軌式分鐘刻度環、歐米茄「十字瞄準線」精準標誌，以及展現古典風情的米色轉印「Railmaster」鐵霸錶英文字樣，以及與鐵路有緊密關聯的「棒棒糖」中央秒針。