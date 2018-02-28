TOAST設計展 看見台灣生活美學

2018-02-28

〔記者凃盈如／台北報導〕台灣設計品牌TOAST成立十年有成，即日起至3月9日於台北信義誠品3樓舉辦品牌概念展，將品牌的設計與風格歷程，結合插畫家Abei Liu一起創作的10款限量插畫呈現，也是品牌首度跳脫國內外商展模式，於商場辦展。TOAST以這10年來，打造出32個系列、136項單品，參與超過20場國內外展會，產品曾獲得德國iF設計獎、Red Dot紅點設計獎、日本Gmark設計獎；目前在全球有超過140個通路可以看到TOAST商品，包括全球星巴克旗艦店Starbucks Reserve Roastery、日本知名選品店CIBOME，以及英國紳士選務電商MR PORTER等等。

本次設計展分三大區塊，從咖啡、設計、生活風格三個面向，呈現TOAST的現在、過去、未來。展場中可看見TOAST的多款明星商品，而展覽入口還特別打造的TOAST咖啡館，消費者可在這場景「變身」咖啡師，在吧台大展身手，拍照留下回憶。第二區TOAST design，則展出代表TOAST十年來設計過程的5種風格：「白瓷」、「自然」、「色彩」、「紅銅」，以及即將上市的Blacksmith「黑鐵」（Black）系列風格；而吸睛的生活風格區，則邀請與TOAST多次合作、擅長描繪人物個性的知名插畫家劉正堃（Abei Liu）合作，詮釋10個TOAST經典商品的奇想。展期間將提供10款TOAST Lifestyles插畫供民眾自由索取收藏；現場也將提供限量版插畫系列貼紙，於指定時段向展覽工作人員出示「TOAST Living」臉書粉絲團按讚畫面，並分享指定貼文即送（展期限量，送完為止）。