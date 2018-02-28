《直擊2018 MWC手機展》華碩ZenFone 5來了！歷代最高螢幕占比 ─有瀏海激似iPhone X +AI人工智慧 4鏡頭手機亮相

2018-02-28

﹝記者吳佩樺／巴塞隆納報導、攝影﹞華碩進軍2018 MWC（Mobile World Congress ）全球行動通訊大會，ZenFone 5系列於今日凌晨亮相，其中ZenFone 5、5Z擁有歷代最高螢幕占比，高達90%，外形如同先前網路流傳照有「瀏海」，激似蘋果iPhone X。同時訴求AI人工智慧。

去年華碩ZenFone 4系列找來南韓男神孔劉代言，風光占盡媒體版面，台灣開賣不到2個月便擠進前10大熱賣單機，因此讓下一代ZenFone 5系列備受關注。

ZenFone 5系列共3款，除了ZenFone 5、5Z，後者定位旗艦，用上高通S845處理器，前者為高通S636處理器，另包含搭載4鏡頭的ZenFone 5Q（台灣型號，即ZenFone 5 Lite），ZenFone 5Q本月15日起在台搶先開放預購。

ZenFone 5、ZenFone 5Z不僅是華碩首度採用6.2吋19：9全螢幕設計，亦是旗下首款AI人工智慧手機，會學習，主要應用跟市面其他品牌差不多，例如AI拍照，相機會自動偵測風景、食物、寵物等16種主題，進而調整各項拍照數據，讓成像品質更細緻。此外，搭載雙主相機、支援臉部辨識。

華碩4鏡頭ZenFone 5Q，前後各2組鏡頭，每顆鏡頭均能獨立運作，自拍鏡頭高達2,000萬畫素搭配800萬畫素，主相機則是1,600萬畫素搭配800萬畫素，前後最大均能拍廣角120∘。其他規格6吋18：9螢幕、高通S630處理器。