﹝直擊2018 MWC﹞ 全球首款4K HDR錄影手機Sony XZ2重磅亮相 旗下首度18：9全螢幕 3月上市

2018-02-27

﹝記者吳佩樺／巴塞隆納報導﹞手機界盛事2018 MWC（Mobile World Congress）全球行動通訊大會登場，在三星S9系列之後，Sony也推出全球首款4K HDR錄影手機XZ2，亦是旗下首度採用18：9全螢幕。台灣3月上市。

早在發表會前，Sony官方就已預告新旗艦將揮別多年的方正外型，亮相的XZ2機身以正反玻璃搭配金屬邊框，機背採弧形設計，邊角較過去圓潤，並取消了3.5mm耳機孔。

XZ2持續以「娛樂旗艦」為號召，Motion Eye相機再進化，成為全球首款4K HDR錄影手機。去年主打的960fps超級慢動作錄影從HD提升至Full HD畫質。三星S9系列雖然也跟進加入960fps超級慢動作錄影，不過僅HD畫質。

此外，5.7吋2,160x1,080的HDR螢幕導入更多BRAVIA電視技術，透過HDR影片畫質提升技術，除了可觀看現有HDR影片，還能自動將SDR影片升級轉化成HDR畫質。3D即時掃描功能新增3D自拍掃描。

XZ2搭載前置雙喇叭，擁有歷代最大音量，另一大特色是讓手機多了「觸覺」，概念取自Sony PS4震動手把，看影片、玩遊戲時會自動根據聲音給予震動回饋，但並非每款手遊都能有震動效果，必須視遊戲開發商而定，像紅翻天的《天堂M》便不會震動。

處理器部分，採用最新的高通S845處理器，強調具備LTE CAT18能力，最高提供1.2Gpbs下載速度；支援無線充電。台灣已確認XZ2販售6GB記憶體、64GB儲存空間、4G+4G雙卡版本。