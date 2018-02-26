免2萬元 開學季最後折扣！ 第8代Core輕薄筆電特選

記者吳佩樺／台北報導
開學了！通路業者表示：「今年開學季，第8代Intel Core處理器的輕薄筆電買氣旺，其中i5因為擁有高效能且價格適中，最受青睞，例如聯想IdeaPad 320免2萬元就能入手，是熱賣的代表機型。」
觀察趨勢，新代輕薄筆電除了在重量和機身薄度下功夫，同時注重超窄邊框設計來縮小外型體積，像13.3吋的華碩ZenBook 13跟市面上的12吋筆電差不多大，更方便攜帶。
此外，各大品牌強化高音質，改善傳統輕薄筆電音效不佳的缺點，另主打指紋辨識，以宏碁來說，去年開始將指紋辨識功能下放到入門筆電，無須再另外選配，堪稱加值不加價。
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華碩ZenBook 13 不到1公斤 13.3吋，最大特色是輕量，重量僅985公克，且採用超窄邊框設計，外型跟市面12吋筆電差不多大，方便攜帶。採用第8代Intel Core i5處理器。特價36,900元，Yahoo奇摩購物中心。
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宏碁Spin 5 360度翻轉 15.6吋觸控螢幕，可360度翻轉，隨附觸控筆，能隨時手寫記錄重要事項。具備第8代Intel Core i5處理器。特價32,999元，燦坤快3網路商城。
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宏碁Swift 3 指紋辨識 14吋，全金屬機身，支援指紋辨識。搭載第8代Intel Core i5處理器。電池續航力長達10小時。特價27,999元，燦坤快3網路商城。
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宏碁Aspire 5 平價超值 15.6吋，螢幕可180度平放，加入抗藍光技術，降低眼睛長時間使用的不適感。採用第8代Intel Core i5處理器。特價21,900元，PChome 24h購物。
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聯想IdeaPad 320 杜比音效 15.6吋，機身表面運用抗磨損處理，底蓋加入橡膠細部設計，增加耐用度。具備Dolby Audio杜比音效喇叭。搭載第8代Intel Core i5處理器。特價19,990元，PChome 24h購物。
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輕薄筆電採用超窄邊框設計，縮減外型體積。圖為華碩。
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高效能輕薄筆電受學生族群喜愛，攜帶方便。圖為宏碁。
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華碩VivoBook S14 金屬質感 14吋，外型為金屬質感，加大觸控板不只使用方便，且整合指紋辨識。配置第8代Intel Core i5處理器。特價31,900元，Yahoo奇摩購物中心。