免2萬元 開學季最後折扣！ 第8代Core輕薄筆電特選

2018-02-26

記者吳佩樺／台北報導

開學了！通路業者表示：「今年開學季，第8代Intel Core處理器的輕薄筆電買氣旺，其中i5因為擁有高效能且價格適中，最受青睞，例如聯想IdeaPad 320免2萬元就能入手，是熱賣的代表機型。」

觀察趨勢，新代輕薄筆電除了在重量和機身薄度下功夫，同時注重超窄邊框設計來縮小外型體積，像13.3吋的華碩ZenBook 13跟市面上的12吋筆電差不多大，更方便攜帶。

此外，各大品牌強化高音質，改善傳統輕薄筆電音效不佳的缺點，另主打指紋辨識，以宏碁來說，去年開始將指紋辨識功能下放到入門筆電，無須再另外選配，堪稱加值不加價。