直擊2018 MWC手機展 三星新機王S9來了！一鏡可變雙光圈 台灣3月5日起預購

2018-02-26

記者吳佩樺／巴塞隆納報導、攝影

手機界盛事2018 MWC（Mobile World Congress）全球行動通訊大會登場，三星新機王S9、S9+今日凌晨亮相，最大賣點是「一鏡可變雙光圈」，台灣3月5日起開放預購。

三星進行調查發現「螢幕尺寸」和「相機」是民眾選購手機的首要考量，去年S8系列端出歷代最大屏占比，此次S9系列喊出「The Camera Reimagined重新想像相機」口號，除了延續全螢幕，同時將焦點拉回升級拍照，功能毫無懸念如同先前網路爆料，是S系列首款搭載一鏡F1.5、F2.4可變雙光圈的手機。

而根據市調機構Gartner指出，三星去年第4季蟬聯全球最大智慧手機製造商，蘋果名列第2。

F1.5、F2.4雙光圈 自動切換

S9系列主打在自動拍照模式下會主動切換雙光圈，光線充足的環境開啟F2.4光圈拍攝，低光源則切換到F1.5光圈，F1.5光圈亦是目前業界的最大光圈手機規格，加上進化多重影像疊合技術，一次快門拍下12張照片重疊，夜拍能力不用說是大大提升，成像品質比S8好60%。另有專業模式可手動切換雙光圈。

960fps超級慢動作錄影 內建音樂

此外，跟進Sony，加入960fps超級慢動作錄影，透過自由放大縮小、移動位置的偵測框來輔助捕捉瞬間畫面，內建35種背景音樂，影片拍完後能直接套用。

S9和S9+的主要差別在於S9為5.8吋螢幕、單1,200萬畫素主相機；S9+的螢幕大至6.2吋，雙1,200萬畫素主相機，跟Note 8一樣具備2倍光學變焦、雙OIS光學防手震以及景深即時預覽。

S9系列的前鏡頭維持800萬畫素，新增AR貼圖，可自拍製作自己的虛擬人偶表情貼圖，趣味十足。

音質躍進 雙AKG調校喇叭

音效部分亦大躍進，配置雙AKG調校喇叭，並支援杜比環繞音效。再者，整合臉部辨識和虹膜辨識，手機會根據使用場景、光源智慧選擇解鎖，讓解鎖更便利且速度更快。

台灣三星表示：「S系列第1到8代，至2017年底銷售量累積269萬支。」S9系列共黑、灰、藍、紫4色，分64GB、128GB、256GB容量，但尚未公布台灣引進容量、顏色、價格。全球3月16日起陸續上市。

《手機王》總編輯張利安認為：「S9系列的雙光圈讓相機升級『有感』，不過目前手機產業以AI人工智慧為趨勢，三星的Bixby智慧助理在S9系列的進化幅度不夠大，是較為可惜的地方。」