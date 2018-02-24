米蘭時裝週 剛柔都會女郎

〔記者王瀅娟／台北報導〕2018秋冬米蘭時裝週進行至第二天，設計師們紛紛將眼光轉向都會，描繪心目中充滿Power（力量）的都會女郎。
Prada創意總監Miuccia Prada眺望走在都會夜色中的女子，「女人一方面必須強勢有力，另一方面從小就被教育要有女性特質。」夜晚對她來說是冒險之地，有自由亦有其限制，因而表現在服裝上，可見寬大的直身剪裁輪廓工作服與霓虹色系的薄紗多層次穿搭，結合工業科技面料與運動風，搭配上女性化的元素，如緊身胸衣、花朵、薄紗、蝴蝶結、亮片等，演繹出現代女性的內心衝突與境地。
從品牌創始之初便與職業婦女同行的Max Mara，秋冬再次聚焦審視目前的職業女性樣貌，發現時至今日，女性對於成功有自己的定義，對服裝也是，傳統的「女強人式」服裝已經不足以描繪現代女性，無論是穿著大衣套裝、T恤皮褲，或是晚禮服，能賦予女性征服世界的自信，就能展現力量。
Fendi定調其秋冬系列為一面剛柔並濟的鏡子，威爾斯格紋、純灰色羊毛料等易於聯想到男性服裝的元素，在刻意收腰的合身剪裁下顯出女性柔媚，然而硬挺的方形肩線，帶出結構感輪廓，下搭柔軟的寬褲與A字裙，又柔化結構，呈現多重二元性的品牌精神。