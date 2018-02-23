米蘭時裝週 GUCCI帶頭秀─生化人營造奇幻氛圍 Moschino外星人降落

〔記者王瀅娟／台北報導〕2018秋冬米蘭時裝週登場，首日Gucci與Moschino分別發表以賽博格（Cyborg）、外星人為主題的新裝，洋溢奇幻氛圍。
Gucci倒數裝置設計的邀請函相當有梗，卻也令部分飯店拒收，成為時裝週的小插曲。當邀請函裝置響起，意味著大秀開場，模特兒們穿著展現創意總監Alessadro Michele獨到美學的新裝登場，手上拿的不見得是最新創作的包包，有可能是飛翼龍，甚至是自己的人頭，在手術室的場景中更顯詭譎美麗。Michele以Donna Haraway的散文，將此系列命名為「賽博格」，亦為生化人，將時尚創作的過程比喻為各種二元論的混種，如同做手術般，將那些看似非典型的、異常的，融合轉化成全新的美麗事物，突破既定的思考模式。
Moschino於秀前釋出一段復古影片，平靜的早晨，女孩一如往常扭開收音機開始做早餐，突然傳來新聞快報，表示有一艘太空船降臨地球，預告即將發生時尚大事件，正是Moschino秋冬秀！模特兒從宛如太空艙的走道中走出，演繹創意總監Jeremy Scott深信的一項傳聞：甘迺迪總統曾向瑪麗蓮夢露透露外星人的存在，他倆因此被害，「而我進一步想，賈桂琳甘迺迪是不是外星人？還是人形機器人？不然怎麼有辦法熬過暗殺的痛與他人的訕笑？」於是，模特兒們穿著60年代風格的套裝，梳著鮑伯頭，戴著藥盒帽走上伸展台，宛如大家熟悉的賈桂琳裝扮。有些模特兒全身被塗上鮮豔的橘色、綠色或藍色等，呼應外星人靈感；連環漫畫圖案則是與澳洲藝術家Ben Frost的合作。晚裝以瑪麗蓮夢露的女神裝扮為靈感，創造現代女神。