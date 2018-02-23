飛利浦線上購 佔心服務

2018-02-23

〔記者凃盈如／台北報導〕飛利浦官方線上直購體驗店慶祝2週年，推出三大「佔心」服務，如多功能會員服務APP，可查詢紅利點數、獲取優惠通知，生日期間還可收到好禮；具消費紀錄的會員，還有新品試用機會，甚至購買指定產品就贈送教學課程、入手指定廚電附贈簡易食譜以及頂級食材等，讓消費者使用智慧家電更得心應手；又或者，曾推出父親節期間祭出購買刮鬍刀即加碼贈送蛋糕禮券的溫馨組合，讓消費者備感驚喜。慶祝平台邁入第3年，飛利浦官方線上直購體驗店即日起加碼祭出三大限量優惠，讓消費者煥然一新迎接新年。

本次優惠包含：即日起至2月28日購買指定淨水器，就能免費獲得濾芯一組、飛利浦抗敏清淨除溼機（DE5207/81）特價19,888元，加送一片濾網（FY1119），加500元再多一片（原價1,350元）；飛利浦眼部舒壓儀（BSC301、MS3020）於活動期間推出3,688元優惠價，還能免費打包Essential Care基礎吹風機（HP8120）；針對質感型男，飛利浦勁鋒系列水洗三刀頭電鬍刀（S5510/45）下殺6,988元，再送市價3,160元鼻耳眉修容刀組；至於「貝齒會員專案」，購買刷頭滿3,988元，即贈送原價3,680元的漾彩音波震動牙刷（HX6213），另有指定頂級義式家用全自動咖啡機更享24期零利率、買鍋送料理配件之多款限量優惠。圖片提供：飛利浦