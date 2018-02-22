美容家電漂亮上工 高階吹風機夯爆

2018-02-22

記者吳佩樺／台北報導

結束6天過年假期，今日已是開工第二天，為了美麗上工，各式美容家電買氣從年前一路直衝至年後，其中以美髮家電表現最優異，高階吹風機夯爆。

高階吹風機當道 Panasonic、Dyson最熱賣

燦坤表示，冬季頭髮容易乾澀和毛燥，主打護髮功能的頂級吹風機銷售居高不下。根據燦坤和全國電子二大通路調查，1月至今，最熱賣吹風機分別由Panasonic NA98和Dyson Supersonic拿下第一、二名，二款在台上市一年多仍不退燒，分別要價近6千和1.5萬元，可見現代女性極為注重美髮保養，敗入高價吹風機毫不手軟。平價款式則以飛利浦、TESCOM為代表。

全國電子另觀察到，因上週小年夜恰好是2月14日西洋情人節，發現愈來愈多男性選擇昂貴吹風機作為情人節禮物送給另一半，亦是此波銷售高峰的原因之一。

美髮造型器夯 直捲二用輕鬆變化

不只吹風機，美髮造型器同樣熱銷，又以直捲髮二用最受青睞，無論是知性直髮或浪漫大卷，都能跟隨當天心情隨意變化。PChome 24h購物表示，misstic自動公主棒因找來網路女神紀卜心代言，在「妹子」間具高知名度，且主打雙向自動旋轉，不怕「手殘」，是近期站上的熱銷冠軍，其他例如Panasonic EH-HS99直髮捲燙器、EH-HT45捲燙梳人氣也很高。

臉部保養 深層清潔最重視

美顏家電部分，女性較為重視深層清潔和保養，Yahoo奇摩購物中心歸納以洗臉機、粉刺機、保濕器最暢銷。今年冬天特別冷，膚況相對不穩定，帶動多功能保濕器異軍突起，上妝前、卸妝都能使用。

長時間穿高跟鞋 美腿器助甩疲勞

此外，上班女性長時間穿著高跟鞋久站或久坐，對於雙腿其實是不小的負擔，美腿按摩器不分季節均擁有穩定銷量。momo購物網表示，OSIM高跟妹妹自去年中旬上市以來始終熱賣，自家平台每月可賣破百台；另一Tokuyo TF-655可按摩到大腿，搜尋度也很高。

美髮家電

Panasonic EH-HS99 直髮捲燙器

Panasonic將奈米水離子技術運用在直髮捲燙器EH-HS99，直、捲二用，機身左右二側有奈米水離子出風口，作用是提升髮絲的光澤感，打破造型器會損害髮質的印象。通路售價約3,990元。

Panasonic EH-HT45 輕巧捲燙梳

Panasonic EH-HT45結合髮梳和髮夾設計，直捲造型二用。適合打造自然卷度感的髮型。搭載國際通用電壓，出國也能攜帶使用。通路售價約1,490元。

飛利浦HP8280 智慧溫控吹風機

飛利浦HP8280採用智慧溫控技術，能夠感應頭髮濕度，控制溫度，同時釋放負離子，降低頭髮毛燥。機身設計瞬間冷風鍵，幫助定型。附有蓬鬆造型烘罩。通路售價約2,980元。

misstic自動公主棒 自動旋轉上捲

misstic自動公主棒是近期PChome 24h購物美髮造型器熱賣冠軍，夾直、上捲二合一設計，主打左右雙向自動旋轉以及多段溫控調整。通路售價約2,280元。

Dyson Supersonic 破萬吹風機

售價破萬元的Dyson Supersonic是不少女性心目中的「夢幻機王」，在燦坤、全國電子銷售調查，榮登近期吹風機熱賣第二名。特色是智慧溫控，能快速乾髮、柔順，卻又不傷害頭皮。通路售價約14,600元。

Panasonic NA98 熱賣吹風機

根據燦坤、全國電子統計，1月至今，最熱賣吹風機冠軍為Panasonic NA98。NA98除原有桃紅色，去年底再推出白色款，較上代提升奈米水離子的含量，讓吹乾的頭髮保水度增加20%且更柔順。通路售價約5,690元。

美顏家電

百靈SE820 多用洗臉機

百靈SE820不只是洗臉機，附有拔毛刀頭，還能用來進行臉部拔毛，搭配另外購買的美肌海綿頭，上妝使用會讓妝容更薄透服貼。通路售價約1,999元。

YA-MAN冰熱美肌棒 多種保養

YA-MAN冰熱美肌棒為二面冷暖板設計，特殊按摩頭適用眼周、鼻翼等小範圍保養。具備潔膚、緊緻、保濕等多種美肌模式。通路售價約4,980元。

Panasonic EH-SA31VP 保濕美顏器

Panasonic EH-SA31VP透過奈米水離子滋潤肌膚，號稱能深入肌膚角質層，上妝、卸妝都能使用，其中卸妝主打睫毛膏亦能輕易卸除。通路售價約3,850元。

美腿家電

OSIM高跟妹妹 暢銷美腿機

OSIM高跟妹妹是Yahoo奇摩購物中心、momo購物網近期的美腿機銷售冠軍。特點是機器會360度緊緊地包覆雙腿，從腳背、足底、腳踝到小腿，給予扎實的揉捏按摩。通路售價約12,800元。

Tokuyo TF-655 雙截美腿機

Tokuyo TF-655體積縮小，採用隱藏雙截設計，可按摩到大腿。不只會針對腳底深入刮滑、指壓，小腿肚亦會運用滑動螺旋推揉方式放鬆肌肉緊繃。通路售價約14,784元。

FUJI FM-107 翻轉式美腿機

FUJI FM-107採用225度翻轉設計，從小腿輕易切換到膝部按摩。可調整高度，適用不同身高。內建16顆氣囊。通路售價約17,800元。

註：價格或有更動，以通路為準。 圖片提供／燦坤、Yahoo奇摩購物中心、PChome 24h購物、momo購物網、全國電子