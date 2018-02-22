全國電子開學電腦 30期免息送頭期款現金

2018-02-22

〔記者吳佩樺／台北報導〕搶攻開學季，全國電子推出開學優惠，即日起至2月27日，民眾至全台門市購買指定電腦，享有30期分期0利率再送頭期款現金。

以一台單價3萬元筆電為例，平均每期只要負擔1千元就能入手，現場再送頭期款現金1千元。此外，指定電競、輕薄筆電送HP印表機；指定桌上型電腦另有到府安裝服務。

鎖定外宿族群，指定電視、冰箱、洗衣機加碼送THOMSON智慧型掃地機器人。全國電子表示：「開學檔期除了電腦買氣暢旺，大小家電亦是銷售主力，因為租屋空間不大，以多功能家電最受歡迎。」