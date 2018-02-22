視覺精品 DIOR推出Paolo Roversi攝影集

2018-02-22

〔記者方惠宗／台北報導〕時尚如何成藝術？由Dior與時尚攝影師Paolo Roversi共同創作、由Rizzoli出版的《Dior Images Paolo Roversi》說明了一切！

全新上市的《Dior Images Paolo Roversi》是一本藝術作品集，除了彙整義大利攝影師Paolo Roversi過去20年登載於時尚雜誌的珍貴作品，包括由英國超模娜歐蜜．坎貝兒（Naomi Campbell）、俄羅斯超模娜塔莉亞．沃迪亞諾娃（Natalia Vodianova）和法國超模與女星利蒂希婭．卡斯塔（Laetitia Casta）等標誌性人物以肢體所展現的時尚與攝影的完美結合，書裡還展示一系列在著名造型師 Grace Coddington工作室中拍攝的Dior最優美的設計，將品牌創辦人克里斯汀．迪奧（Christian Dior，1905-1957）及他的繼承人們Yves Saint Laurent（1936-2008）、Marc Bohan、Gianfranco Ferré（1944-2007）、John Galliano、Raf Simons和現任設計師Maria Grazia Chiuri等輝煌片刻，永久留存於一張張絕美動人的照片中。Paolo Roversi經常將模特兒及周圍背景之間以模糊技術處理，欲在時尚氛圍中屏除兩者間的藩籬，攝影風格迴異於常見的商業攝影，表現出空靈感。Paolo Roversi表示，影像必須夠美，才配在書中出現，「書中的影像就像一塊寶石。」