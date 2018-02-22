台灣藝術家鄧乃瑄Nicole Teng 手繪笑臉Brut Cake兒童版誕生

2018-02-22

〔記者凃盈如／台北報導〕還記得Brut Cake那一張張看了就讓人會心一笑的可愛臉龐嗎？出自台灣藝術家鄧乃瑄Nicole Teng的手繪笑臉圖騰，筆觸純真有溫度。作品已走入國際的Brut Cake，無論是陶盤、家飾，乃至大型家具、燈具，都有死忠的粉絲喜歡，2018年，她延續母品牌Brut Cake，創造孩童生活設計品牌Brut Cake Kids，並回到台灣辦展。

身為藝術家與設計師的鄧乃瑄Nicole Teng，自創立Brut Cake起便十分忙碌，即便在懷孕與生育期間，也不稍停腳步。直到孩子一歲多，開始有自主行為意識，每天都在學習、感受新事物，與孩子互動的時間變多，她也在此過程中，獲取創作的動力及靈感。

Brut Cake Kids的發想，更因當Nicole想為孩子添購家具時，卻找不到真正理想的物件。有時候也許是材料不夠好、設計制式無趣，或總是清一色的卡通人物。

於是，她決心以Brut Cake為基礎，發展出獨立的品牌線「Brut Cake Kids」，首波主力商品為原創手繪的兒童沙發與抱枕，未來將拓展以「輔助與啟發兒童創作力與想像力」為主軸，設計出全方位的產品與服務，讓孩子們能在美與獨特的事物中成長。

Brut Cake Kids期間限定店，即日起至4月8日於華山文創園區的中四E倉庫，以童趣奇想遊樂園的概念開張。