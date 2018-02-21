珍稀沉香 挑逗性感浪漫

2018-02-21

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞調香大師 Francis Kurkdjian在2012年開啟了與沉香的嗅覺對話，精選來自寮國的天然沉香木推出「OUD沉香系列」。

珍稀的沉香是調香師Francis Kurkdjian非常珍愛的名貴香材，在OUD系列中，他將沉香融合玫瑰、廣藿香、紫羅蘭與香草等嗅覺體驗，香水瓶的包裝設計上更精心加入異國風調，靈感源自阿拉伯窗花的精細紋路（Mashrabiya）完美框飾於盒身。

繼OUD系列原有的6款香水創作，Francis Kurkdjian今年推出2款全新OUD香水系列，分別為層次豐郁的「OUD木黴之香奢華香精」，與性感動人的「OUD Silk Mood絲綢情迷淡香精」。

「OUD木黴之香奢華香精」以一千零一夜寓言故事為靈感，詮釋蘊藏在沙漠金砂下的嗅覺寶藏，番紅花與欖香脂的微甜香氣，融合摩洛哥雪松、甜香草與麝香的豐郁層次，娓娓道出浪漫的阿拉伯之夜。

「OUD Silk Mood絲綢情迷淡香精」，以義大利佛手柑與保加利亞玫瑰的清甜香氣，交織出摩洛哥藍甘菊的豐富層次，完美烘托紙莎草與寮國沉香的神祕氣息，透過法式香氛的傳統工藝，將東方迷人、陶醉且奢華的嗅覺體驗，帶進西方的感官世界。

圖片提供：MFK