宇舶撲克錶 應景限量獨特

2018-02-14

〔記者方惠宗／台北報導〕頂級鐘錶春節買氣升，錶商順應賀年與連假氣氛推出相關錶款。宇舶錶（Hublot）攜手WPT世界撲克巡迴賽推出全新Big Bang Unico WPT限量腕錶，特別之處在於錶盤的8點鐘以數顆紅寶石裝飾，彰顯財富和幸運象徵。寶璣（Breguet）主打經典系列兩地時間腕錶；此功能可簡易讀取兩個預先選定時區的時間。這項複雜功能對於經常需要旅行或聯絡遙遠國度的人士非常實用，除了在與不同時區人士接觸時、清楚知道「那邊幾點」，亦助緊繫兩地親人情感。

宇舶錶自2014年與世界撲克巡迴賽（World Poker Tour，WPT）宣布合作，是全球第一個在國際職業撲克巡迴賽事擔任官方計時的代表品牌。這款Big Bang Unico WPT限量腕錶巧妙地將撲克元素融入設計，於拋光黑色陶瓷錶圈裝飾標誌性的紅心、黑桃、梅花、方塊圖案。顯示分鐘數的計數器位於3點鐘位置，顯示秒數的計數器位於9點鐘位置，3點鐘位置設有日期窗；以紅寶石裝飾的「8」點鐘，祝福財富和幸運。

寶璣經典系列Hora Mundi 5717與Hora Mundi 5727皆因型號「77F0」機芯成為一款實用的雙時區腕錶，最具標誌性的複雜功能就是即時跳躍時區顯示，並且同步日期、晝夜及城市的顯示系統；這也是世上第一款帶有此同步功能的機械錶，佩戴者可在24個時區的城市中預先選取兩個用以顯示當地時間的城市，透過8點鐘方位的錶冠即可啟動即時跳躍、切換兩地時間。