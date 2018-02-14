寶格麗好奇新店 羅馬獨有奇幻空間

2018-02-14

〔記者王瀅娟／台北報導〕寶格麗於羅馬總店旁開設全球獨一無二的New Curiosity Shop，向世人展現品牌豐沛的創意與無限的好奇心。

New Curiosity Shop是向寶格麗創辦人Bulgari先生至羅馬開設的第一間店「Old Curiosity Shop」致敬。創辦人從希臘至羅馬，發現龐大的富裕英美遊客商機，將店名以英文命名，成功吸引大批遊客前來探索希臘風格的珠寶配飾、拜占庭風格或回教文化的古老器物，奠定寶格麗發展基礎。如今，寶格麗在原址重建New Curiosity Shop，以二元對照為店裝設計概念，創造出過去與未來感共存的奇幻空間，牆壁上有多重抽屜供顧客自行探索；後方藝文空間更將不定期引進古今令人驚奇的事物展出，宛如文藝復興晚期盛行的珍奇櫃（Wuderkammer）。

唯有最具創意的珠寶作品將在此展售，如鑲嵌蛋面橄欖石的青瓷戒指；其他限定商品還有Condotti 10系列珠寶、錶背刻有「Only In Rome」的Serpenti Twist Your Time限量腕錶，以及春夏新推出的Serpenti Neon肩揹包，將原本的#Forever改為#Rome，限量200只。