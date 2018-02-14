台視紅白大賞 台灣大myVideo同步圍爐

2018-02-14

〔記者吳佩樺／台北報導〕台視除夕夜特別節目《超級巨星紅白藝能大賞》邁入第9年，台灣大哥大宣布旗下影音串流平台myVideo將與台視同步轉播。myVideo已連續4年取得獨家線上同步轉播權，業者表示，勢必再創收看熱潮。

《超級巨星紅白藝能大賞》今年由黃子佼擔任總主持人，並與納豆、瑪麗、王少偉、花花搭擋上陣。演出卡司堅強，包括張惠妹、Ella、盧廣仲、韓團NCT 127等近40組國內外藝人演出，而去年在台灣大哥大myfone行動創作獎脫穎而出的新人歌手黃霆睿亦受邀參加。

此外，台灣大哥大總經理鄭俊卿二度擔任《超級巨星紅白藝能大賞》現場嘉賓，表示台灣大哥大將在2020年迎接5G世代，保證民眾能期待更好、更快的通訊服務。

myVideo指出，myVideo今年初接連推出「大螢大利，影迷百萬大放送」、「0元專區」、「電影霸知識，挑戰How博士」等活動，讓myVideo App近期榮登Android和iOS娛樂分類免費下載排行榜雙冠軍。過年期間主打《可可夜總會》、《雷神索爾3：諸神黃昏》、《金牌特務：機密對決》、《大佛普拉斯》等熱門新片，適合闔家團圓觀賞，民眾看電影還有機會抽中飛利浦50吋智慧電視等大獎。