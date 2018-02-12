【流線美型的3芒星雙門轎跑】 Mercedes-Benz E400 4MATIC Coupé試駕

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
去年夏天於國內上市的Mercedes-Benz E-Class Coupé有著0.25 Cd的曼妙流線身形，4,826mm的車長和2,873mm的軸距，分別比舊款車增加123mm和113mm，意味著新車的車格已從中型Coupé邁向中大型Coupé。1,860mm的車寬亦比舊款車寬了74mm之多，視覺上更動感大器，且車室乘坐空間也成長許多，車內坐進4個成年人也不會感到侷促。
記者試駕的E400 4MATIC Coupé，搭載一具3.0 V6 Biturbo引擎，可輸出333匹最大馬力及48.9公斤米峰值扭力，變速系統為9G-TRONIC 9速手自排，結合4MATIC全時4輪驅動系統（前後軸扭力分配為45：55），提供高效率的動力傳輸與循跡效果。根據原廠性能數據，本車0～100公里／時加速僅需5.3秒，極速則約定成俗地封印在250公里／時，如此性能實力絕對稱得上是輛激情快車。
試駕過程中透過DYNAMIC SELECT車輛動態控制系統來體驗不同模式（有Comfort、Sport和Sport+ 3種模式）的行車表現，記者個人較偏好Sport模式明快卻不緊繃的流暢操控性與路面回饋感，讓人享受如行雲流水般的駕馭感受，即使在蜿蜒狹窄的山路上也能讓人信心十足、逢彎過彎；行駛在高速公路的直線路段上，就更能展現GT轎跑車輕鬆穩健的行車表現，幾乎感受不到高速行車的緊張壓迫感。
E-Class Coupé的儀表控台基調幾乎跟E-Class房車如出一轍，然而藉由發想自噴射機引擎造型的圓形渦輪扇葉出風口設計，巧妙地讓E-Class Coupé呈現跟房車迥異的時髦動感氛圍。這裡試駕的E400 4MATIC Coupé標配12.3吋寬螢幕數位儀表與12.3吋高解析度彩色螢幕，搭配霧面黑色梣木飾板、紅黑對比色的真皮內裝及握感絕佳的Nappa真皮包覆3輻式多功能平底跑車方向盤，將中大型Coupé的華麗美學表露無遺。
台灣賓士將E-Class Coupé導入了2.0 4缸Turbo的E200和E300兩款FR後驅車型，以及本文3.0 V6 Biturbo的E400 4MATIC全時4驅車型，價位帶從3百萬不到，向上延伸至超過4百萬，提供消費者相當多樣的客製化選擇。
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Mercedes-Benz E400 4MATIC Coupé小檔案
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這輛Mercedes-Benz E400 4MATIC Coupé車色為風信子紅，並選配了尺碼誇飾的20吋前後配AMG多輻式亮黑色輕合金輪圈，搭配前245/35R20、後275/30R20的高性能失壓續跑胎，灰色的前煞車卡鉗並附有Mercedes-Benz字樣。
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流線且饒富張力的鈑件線條，向後延伸的狹長車窗融合無窗框、無B柱的設計，在後廂蓋上的小鴨尾造型與後保桿下雙邊出鍍黑排氣尾管做收，完美演繹雙門Coupé轎跑車的美學。
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E400 4MATIC Coupé驅策起來動力澎湃強勁，4MATIC恆時4驅系統提供絕佳的循跡抓地效果。流線曼妙的身形，風阻係數僅0.25 Cd，不僅對降低油耗有實質貢獻，且後軸的空力頂舉效應也比前代車款降低一點，這對高速行駛時的穩定與安全也有助益。
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這具3.0升V6雙Turbo引擎可輸出333匹最大馬力，並從1,600轉即可產生48.9公斤米的峰值扭力，能源局公布的平均油耗每公升可跑10.8公里，是該排氣級距的第3級。
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E400 4MATIC Coupé儀表控台標配兩具12.3吋高解析度液晶螢幕，搭配兼具時尚與跑格的渦輪扇葉出風口、霧面黑色梣木飾板、紅黑對比色的真皮內裝及Nappa真皮平底跑車方向盤，座艙氛圍華麗而富科技感。
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原廠宣稱前座增加了18mm的頭部空間與50mm的肩部空間，兩張豪華前座椅造型雖沒有AMG專屬高性能座椅那般誇飾搶眼，然而實際乘坐起來包覆支撐感相當不錯，完全符合GT轎跑車的定位。
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新一代E-Class Coupé軸距一口氣由現行車款的2,760mm增長至2,873mm，後座空間有著可觀的成長（頭部、肩部和腿部分別增加15mm、34mm、74mm），坐上兩個成年人沒有絲毫侷促壓迫感。