【流線美型的3芒星雙門轎跑】 Mercedes-Benz E400 4MATIC Coupé試駕

2018-02-12

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

去年夏天於國內上市的Mercedes-Benz E-Class Coupé有著0.25 Cd的曼妙流線身形，4,826mm的車長和2,873mm的軸距，分別比舊款車增加123mm和113mm，意味著新車的車格已從中型Coupé邁向中大型Coupé。1,860mm的車寬亦比舊款車寬了74mm之多，視覺上更動感大器，且車室乘坐空間也成長許多，車內坐進4個成年人也不會感到侷促。

記者試駕的E400 4MATIC Coupé，搭載一具3.0 V6 Biturbo引擎，可輸出333匹最大馬力及48.9公斤米峰值扭力，變速系統為9G-TRONIC 9速手自排，結合4MATIC全時4輪驅動系統（前後軸扭力分配為45：55），提供高效率的動力傳輸與循跡效果。根據原廠性能數據，本車0～100公里／時加速僅需5.3秒，極速則約定成俗地封印在250公里／時，如此性能實力絕對稱得上是輛激情快車。

試駕過程中透過DYNAMIC SELECT車輛動態控制系統來體驗不同模式（有Comfort、Sport和Sport+ 3種模式）的行車表現，記者個人較偏好Sport模式明快卻不緊繃的流暢操控性與路面回饋感，讓人享受如行雲流水般的駕馭感受，即使在蜿蜒狹窄的山路上也能讓人信心十足、逢彎過彎；行駛在高速公路的直線路段上，就更能展現GT轎跑車輕鬆穩健的行車表現，幾乎感受不到高速行車的緊張壓迫感。

E-Class Coupé的儀表控台基調幾乎跟E-Class房車如出一轍，然而藉由發想自噴射機引擎造型的圓形渦輪扇葉出風口設計，巧妙地讓E-Class Coupé呈現跟房車迥異的時髦動感氛圍。這裡試駕的E400 4MATIC Coupé標配12.3吋寬螢幕數位儀表與12.3吋高解析度彩色螢幕，搭配霧面黑色梣木飾板、紅黑對比色的真皮內裝及握感絕佳的Nappa真皮包覆3輻式多功能平底跑車方向盤，將中大型Coupé的華麗美學表露無遺。

台灣賓士將E-Class Coupé導入了2.0 4缸Turbo的E200和E300兩款FR後驅車型，以及本文3.0 V6 Biturbo的E400 4MATIC全時4驅車型，價位帶從3百萬不到，向上延伸至超過4百萬，提供消費者相當多樣的客製化選擇。