2018 WRC賽季)嚴冬下展開競爭更激烈)

2018-02-12

記者方維鐸／綜合外電報導

2018年WRC賽季第一站蒙地卡羅Rallye已於一月下旬結束，這一站不僅是WRC例行的開季賽，同時也是全球賽車壇的四大經典賽事之一，因此向來都深受賽車迷矚目。

經過連續3天多來的日以繼夜，從平地到高山，從晴天、雨天到下雪的艱辛鏖戰，WRC的5屆世界冠軍法國車手Sébastien Ogier再度駕駛Ford Fiesta WRC在此奪冠，成為WRC史上第一位能在蒙地卡羅Rallye完成5連霸的車手。

Ogier去年的隊友Ott Tänak今年跳槽到Toyota陣營，他首度駕駛Toyota Yaris WRC出賽，在自己相對不專擅的山地柏油路賽事，以58.3秒的差距落後於史上最強的蒙地卡羅霸主，取得這站賽事的亞軍，也算是雖敗猶榮。但可以想見，到了Tänak速度最狂暴的鬆軟砂礫路面賽站，Ogier要能獲勝就不是這麼容易的事了，而且2018賽季的柏油路賽事只剩下法國Rallye、德國Rally和一半的西班牙Rally，今年的世界冠軍之爭還有得看呢！

向來視蒙地卡羅為主場的法國Citroën陣營，今年在此也算有所斬獲，表現大起大落的英國車手Kris Meeke在此能跑出第4名也算是不錯的成績，畢竟他也不算擅長柏油路和雪地的車手。Citroën力捧的新秀Craig Breen也能以第9名完賽，為車隊取得寶貴的積分。

反倒是賽前熱身表現亮眼的Hyundai陣營，正式賽程開始後有點出師不利，終場只有比利時主力車手Thierry Neuville以第5名完賽，憑藉最後Power Stage賽段第2快的4分加成計分，共取得14分進帳，才幫這支原先實力最被看好的廠隊保住一絲顏面。

本週WRC將移師斯堪地納維亞半島，在冰雪封凍的挪威、瑞典森林中展開瑞典Rally的嚴冬大競逐。去年芬蘭車手Jari-Matti Latvala幫Toyota陣營贏得重返WRC賽事後的首場勝利，今年有了同屬北國好手的Tänak加入，更讓Toyota在這場雪地賽事如虎添翼，歡迎國內的Toyota粉絲跟WRC愛好者一同關注比賽的進行。

圖片提供／Citroën Racing、Hyundai Motorsport、M-Sport WRT、Toyota Gazoo Racing